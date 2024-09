Serie B, vincono Pisa e Sassuolo. Prima gioia Samp

Introduzione

Nella sesta giornata di Serie B, il Pisa si conferma in vetta battendo in casa il Brescia. Il Sassuolo va a vincere a Cosenza, mentre il Palermo non va oltre lo 0-0 con il Cesena. Prima vittoria per la Samp che manda ko il Sudtirol. Senza reti Reggiana-Salernitana. Alle 18 in campo Modena e Juve Stabia. Ieri la giornata si era aperta con la vittoria della Cremonese a Catanzaro. Domani il programma si completa con Frosinone-Bari, Mantova-Cittadella e Spezia-Carrarese

LA CLASSIFICA DI SERIE B