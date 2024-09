Sassuolo-Spezia senza reti. Bari ripreso all'87'

Introduzione

Dopo la vittoria del Frosinone in casa del Cittadella nell'anticipo del venerdì, oggi altre tre partite della 7^ giornata di Serie B. Tutti pareggi: senza reti la sfida di vertice tra Sassuolo e Spezia, così come Carrarese-Reggiana. Al Bari sfugge all'87' la terza vittoria di fila: biancorossi avanti ma ripresi nel finale dal Cosenza, finisce 1-1 al San Nicola. Domani e lunedì completano il turno tutte le altre gare. Domenica la capolista Pisa in casa della Juve Stabia, la Samp a Modena senza tifosi, il Cesena ospita il Mantova e la Salernitana il Catanzano. Dopo domani Sudtirol-Palermo e Brescia-Cremonese. Qui tutti i risultati e i marcatori

LA CLASSIFICA