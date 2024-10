Vince il Cosenza, pareggi per Spezia e Sassuolo

Introduzione

Cinque pareggi su sei nelle prime partite del turno infrasettimanale dell'11^giornata di serie B. L'unica vittoria è quella in trasferta del Cosenza dell'ex Alvini sul campo della Reggiana di Viali, altro ex del match. Due volte avanti il Sassuolo a Castellamare e due volte raggiunto dalla Juve Stabia. Stessa dinamica a Brescia con lo Spezia raggiunto dalle rondinelle grazie a una splendida punizione di Verreth. Altalena di emozioni fra Modena e Cremonese con i lombardi avanti con Bonazzoli e poi raggiunti e superati da Caso e Dellavalle prima del pareggio di Vasquez. 1-1 fra Salernitana e Cesena con i granati in dieci per più di un tempo per l'espulsione del portiere Fiorillo, finisce 0-0 Bari-Carrarese. Domani, sempre alle 20.30, il PIsa ospita il Catanzaro, il Sudtirol attende il Frosinone e si giocano anche Mantova-Palermo e Cittadella-Sampdoria. Ecco tutti i risultati e i marcatori

LA CLASSIFICA