Introduzione

Nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie B, a spiccare era il big match tra la capolista Sassuolo e il Pisa: all'Arena Garibaldi è finita 3-1 per la squadra di Inzaghi, che ha messo così fine alla serie di 7 vittorie di fila degli uomini di Grosso (non perdevano da fine agosto, unica altra sconfitta contro la Cremonese). Ricambolesco 3-3 tra Brescia e Modena. Cremonese batte Cesena, in coda vittoria del Frosinone sulla Salernitana e non solo. Alle 18 si sfidano Palermo e Bari, a chiudere il turno stasera alle 20.30 la Sampdoria ospita la Carrarese. Ecco tutti i risultati, i gol e i marcatori della 19^ giornata di B

SERIE B, LA CLASSIFICA