Un'altra scadenza importante per i Reds è quella di Mohamed Salah, vero e proprio trascinatore della squadra di Slot in testa alla classifica della Premier League. Le dichiarazioni rilasciate dall'egiziano a fine novembre avevano fatto spaventare, e non poco, i tifosi: "Sono deluso, non ho ancora ricevuto una proposta di rinnovo. Mi ritengo più fuori che dentro". Il Liverpool non ha dubbi e vuole continuare a puntare su di lui, ma non è totalmente escluso che possa andare via.