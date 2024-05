La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari delle gare della post season, che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A e la quarta retrocessa in C. Per i playoff si parte con il turno preliminare in gara unica venerdì 17 e sabato 18 marzo, semifinali d’andata il 20 e 21 con ritorno il 24 e 25. Le finali il 30 maggio e il 2 giugno. I playout invece il 16 e 23 maggio. Ecco tutto il programma

SERIE B, I VERDETTI