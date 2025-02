Vincono Sassuolo e Spezia, gioia Samp dopo 3 mesi

Introduzione

Dopo l'anticipo del venerdì sera, oggi altre cinque partite per la 24esima giornata di Serie B. Il Sassuolo risponde al Pisa, che ieri battendo il Palermo si era portato temporaneamente in testa: la squadra di Grosso con Laurentié e Mulattieri sconfigge la Juve Stabia e torna prima in classifica. Vince anche lo Spezia in casa del Cittadella: esordio anche per il nuovo acquisto Lapadula. Sei gol tra Catanzaro e Cesena: vincono 4-2 i calabresi, alla seconda vittoria di fila. Torna al successo dopo tre mesi la Sampdoria, che batte 1-0 il Cosenza allo stadio Ferraris: ancora a segno Depaoli, prima gioia per Semplici. Ora in campo Modena e Mantova. Domani il resto delle altre partite: alle 15 Carrarese-Brescia, Salernitana-Cremonese e Sudtirol-Reggiana, chiude il turno Bari-Frosinone alle 17.15. Tutti i risultati e i gol

LA CLASSIFICA DI SERIE B