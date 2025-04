La Lega Serie B ha annunciato le nuove date di Playoff e Playout. L'inizio della post-season ha subito una variazione dopo i rinvii della 34^ giornata e lo slittamento della fine del campionato. I Playoff per decretare la terza squadra promossa in Serie A sono in programma dal 17 maggio al 1 giugno, mentre i due match di Playout si giocheranno il 19 e il 24 maggio

La Serie B si avvia alla conclusione del campionato. A quattro giornate dal termine il Sassuolo ha già festeggiato la promozione , mentre per il Pisa potrebbe essere decisivo il match di giovedì 1 maggio contro il Frosinone per conquistare un posto in Serie A. Lotta ancora aperta per i piazzamenti di Playoff e Playout , le cui nuove date sono state svelate dalla Lega Serie B. In seguito ai rinvii della 34^ giornata infatti, per via della morte di Papa Francesco, la fine del campionato di Serie B e l'inizio della post-season hanno subito delle variazioni.

Le nuove date delle partite di Playoff e Playout

La post-season avrà inizio con le due gare secche del turno preliminare di Playoff, che si giocheranno il 17 maggio. La quinta squadra in classifica affronterà l'ottava, invece la sesta giocherà contro la settima. I vincitori sfideranno nelle semifinali d'andata in programma mercoledì 21 maggio la terza e la quarta classificata, mentre il match di ritorno è previsto per il 25 maggio. I finalisti torneranno in campo il 29 maggio per la finale d'andata, ma la promossa in Serie A verrà decretata domenica 1 giugno. Playout al via il 19 maggio, quando la diciassettesima squadra in classifica affronterà la sedicesima. La partita decisiva, che porterà alla retrocessione di una delle due, verrà giocata sabato 24 maggio.