Serie B, i risultati della 38^ giornata: Sampdoria batte Salernitana 1-0

serie b

A un turno dal termine vince e torna a sperare nella salvezza la Samp contro la Salernitana lo scontro diretto in coda.. Anche il Cittadella batte il Bari e rimane in corsa. In zona playoff la Cremonese vince a La Spezia e può ancora puntare al terzo posto. Al Cesena basta un punto per centrare i playoff mentre Palermo, Catanzaro e Juve Stabia sono sicuri degli spareggi. Salve Reggiana e Carrarese RISULTATI 38^ GIORNATA DI SERIE B