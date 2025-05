Il Brescia è a rischio penalità dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura Federale su presunte irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi da parte del club di Cellino. L'udienza davanti alla Procura Federale è in programma per questo giovedì 22 maggio. Sospese, ovviamente, le due sfide playout tra Frosinone e Salernitana (previste il 19 e 26 maggio)

Sono giorni importanti in Serie B. Nella giornata di ieri, domenica 18 maggio, la Lega B ha infatti rinviato le gare di playout fra Salernitana e Frosinone (previste per il 19 e 26 maggio) a seguito delle indagini concluse dalla Procura Federale su presunte irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi da parte del Brescia. Se la società di Cellino venisse penalizzata (che potrebbe essere al massimo di 4 punti) si potrebbe avere una nuova classifica di Serie B, con ovviamente novità per quel che riguarda la retrocessione della Sampdoria e anche le due squadre coinvolte nei playout. La penalizzazione massima dovrebbe essere di 4 punti ma prima bisogna capire l'entità del mancato pagamento da parte del Brescia, in quanto l'entità della penalizzazione è tabellare. Intanto, è stata fissata per giovedì 22 maggio l'udienza davanti alla Procura federale per il Brescia.

Comunicato Brescia: "Ricorreremo in qualsiasi sede, sportiva e non" "A seguito delle sconcertanti notizie di stampa emerse in data odierna e della conclusione delle indagini effettuate dalla Figc. per presunte irregolarità nei pagamenti - si legge dal comunicato diffuso domenica sera dal Brescia - Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva ed extrasportiva per tutelare la propria posizione ritenendo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali".

