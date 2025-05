Catanzaro-Spezia 0-2, Juve Stabia avanti LIVE

Nei quattro confronti giocati a Catanzaro ci sono stati due pareggi (negli anni 30 del secolo scorso, entrambi per 0-0) e poi le squadre, che non s’incontravano in campionato da 86 anni, si sono spartite la posta negli ultimi due: 3-0 per i giallorossi nella scorsa stagione e 0-1 per i bianconeri in questa.