Il Procuratore Federale della Figc, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Brescia che milita in Serie B nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Il presidente Massimo Cellino ed il consigliere delegato Edoardo Cellino sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta "per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria". Confermati quindi i capi di accusa nei confronti del Brescia: mancato rispetto della scadenza del 17 febbraio e di quella del 16 aprile per Irpef e Inps. La penalizzazione massima potrebbe essere di 4 punti per questa stagione. Bisogna capire l’entità del mancato pagamento da parte del Brescia perché l’entità della penalizzazione è tabellare. Obiettivamente si tratta di una situazione seria visto che un documento dell’Agenzia delle Entrate sostiene che il pagamento effettuato (utilizzando un credito d’imposta) non è valido. Ma chiaramente bisogna aspettare il giudizio di primo grado del Tribunale federale, che dovrebbe a questo punto arrivare a fine maggio visto il deferimento di oggi. A causa dell'indagine la Lega Serie B aveva rinviato i playout tra Salernitana e Frosinone e a questo punto si attende la sentenza per sapere se e quando si giocheranno e come la classifica finale di Serie B verrà riscritta. Con la Sampdoria che resta a guardare nella speranza di poter avere la chance di tornare in corsa per restare in B.