68' - Esce Pagano, entra Gytkjaer
Sudtirol-Bari, il risultato in diretta LIVE
Gara particolamente bloccata al Druso. Il Sudtirol prova a fare la gara e ci prova con Pecorino. Il Bari risponde con Rao che colpisce il palo dopo un tiro cross. Palo anche per i padroni di casa con Molina. Nel finale di primo tempo chance per Piscopo che dal limite dell'area calcia di poco fuori
73' - Bari vicinissimo al vantaggio, conclusione di Dickmann sulla quale interviene Gytkjaer, grandissima parata di Adamonis
67' - E allora ci prova il Bari con lo stesso Dickmann che calcia dai 20 metri fortissimo ma anche lontanissimo dalla porta di Adamonis
62' - Segna il Sudtirol: gol di Pecorino, ma la rete è annullata
Fallo di Pecorino a inizio azione su Dickmann
62' - Sembra aver iniziato ad alzare il ritmo il Bari che, ricordiamo, deve vincere per restare in Serie B
60' - Continua ad attaccare il Sudtirol, palla sul secondo palo per l'inserimento di Davi che prova il colpo di testa vincente ma ha commesso fallo su Dickmann
56' - Esce Mantovani, entra Dickmann
55' - Che giocata di Molina dalla sinistra, va via a due avversario ma poi la sua conclusione viene respinta, adesso, paradossalmente è il Sudtirol che spinge di più
48' - Dopo un primo tempo piuttosto accorto, ora il Bari dovrà per forza di cose provare a fare qualcosa in più
Sudtirol-Bari 0-0
Si riparte al Druso
Entra Verreth, esce Maggiore
Sudtirol-Bari 0-0
46' - Pericoloso il Sudtirol da sinistra con una buona palla messa in mezzo da Davi, Dorval sbroglia una situazione complicata mettendo in angolo
45' - Un minuto di recupero
43' - Che chance per il Bari, Piscopo si ritrova un buon pallone al limite dell'area, calcia con il destro, conclusione fuori di poco
42' - Tentativo del Bari con un buon inserimento di Braunoder che prova a lavorare la palla all'interno dell'area, si gira e calcia ma la sua conclusione viene respinta
39' - Ammonito Maggiore
34' - Sudtirol vicinissimo al vantaggio, la squadra di Castori va da sinistra a destra, Pecorino per Molina che si accentra, calcia con il sinistro e la palla colpisce il palo
33' - Il Sudtirol predilige le corsie laterali per portare gli attacchi alla difesa del Bari che resta comunque molto attenta
31' - Bellissima azione sulla sinistra da parte di Rao che punta l'avversario e poi calcia, palla sul palo esterno ma Adamonis sembrava in controllo
25' - Adesso fase molto equilibrata della gara con le due squadre che non si sbilanciano in attesa di qualche spazio da attaccare con efficacia
19' - Ammonito El Kaouakibi
15' - Primo vero tentativo di Pecorino che calcia in diagonale, palla deviata in angolo
10' - Restano piuttosto bassi i ritmi di gara con il Sudtirol che prova a gestire il pallone proprio per tenere il Bari lontano dalla propria porta
7' - Gioco particolarmente spezzettato in questo avvio a testimonianza della tensione per l'importante posta in palio
2' - Buona partenza del Sudtirol che inizia la gara con una certa aggressività, più guardingo il Bari
Sudtirol-Bari 0-0
Si parte al Druso
Le squadre stanno entrando in campo
Manca pochissimo all'inizio della sfida del Druso tra Sudtirol e Bari
Serie C: calendario, risultati dei playoff, promozioni e retrocessioni
Il ritorno del secondo turno della fase nazionale ha decreato le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four: Salernitana, Catania, Union Brescia e Ascoli. Erano già stati sorteggiati quelli che sarebbero stati i possibili accoppiamenti in semifinale: saranno Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia (andata in programma domenica 24 maggio, ritorno il 27). Tutte le sfide sono da seguire su SkySport e in streaming su NOW
Playoff Serie C, definite le squadre alla Final Four e le semifinaliVai al contenuto
Il Palermo vince ma non basta, Catanzaro l'altra finalista playoff
Sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. La squadra di Aquilani difende al Barbera il 3-0 conquistato all'andata nonostante il gol incassato già al 2' da un colpo di testa di Pohjanpalo. A inizio ripresa i rosanero colpiscono un palo con una semirovesciata di Palumbo, Pigliacelli poi si esalta su Johnsen e Ranocchia. All'89' il tocco al volo di Rui Modesto offre un'ultima speranza, ma nel recupero non succede nulla se non l'espulsione di Pierozzi
Gli highlights di Palermo-Catanzaro 2-0Vai al contenuto
Monza, prima finalista playoff: Juve Stabia battuta
E'la squadra di Bianco la prima finalista dei playoff di Serie B. Il Monza, dopo il 2-2 del Menti, batte la Juve Stabia 2-1 al termine di una gara in cui ci ha provato di più e che rischiava anche di complicarsi. Match winner dell'incontro è stato Cutrone autore del primo vantaggio brianzolo all'85' seguito dal pareggio al 90' di Burnete e dalla doppietta decisiva segnata al 97
Gli highlights di Monza-Juve Stabia 2-1Vai al contenuto
Com'è finita all'andata... Gli highlights
Resta totalmente in bilico l'ultimo posto valido per la permanenza in Serie B dopo il match d'andata dei playout tra Bari e Sudtirol conclusosi 0-0 al San Nicola. Gara molto equilibrata con i pugliesi pericolosi in particolar modo con Rao e Moncini. La squadra di Castori vicina alla rete con due punizioni di Casiraghi e un tentativo di Merkaj. Il ritorno tra sette giorni al Druso di Bolzano
Gli highlights di Bari-Sudtirol 0-0Vai al contenuto
Le formazioni ufficiali
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Merkaj, Pecorino. All. Castori
BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao. All. Longo
Playoff Serie B 2026, il tabellone e i risultati delle partite
La finale dei playoff di Serie B sarà tra Monza e Catanzaro. Dopo la sofferta vittoria dei biancorossi sulla Juve Stabia, i calabresi sono riusciti a difendere il 3-0 dell'andata perdendo solo 2-0 al Barbera contro il Palermo. Qui il programma completo con date e orari in attesa della doppia finale che sarà live su Sky e in streaming su NOW
Il tabellone dei playoff di Serie BVai al contenuto
La formazione del Sudtirol in grafica
Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionato
Titoli di coda sulla stagione regolare di B: in attesa dei playoff e degli altri verdetti dei campionati (come l'ultima retrocessa dalla A e l'ultima promossa dalla C), quali sono le squadre che faranno parte del prossimo campionato? Al momento sono sicure 16 su 20
Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionatoVai al contenuto
Statistiche e curiosità
Tra i giocatori che hanno realizzato più di 10 gol in questa Serie BKT, Gabriele Moncini (11 reti) è quello che ha effettuato meno tiri sia in totale (51) che nello specchio della porta (22)
I numeri di Molina
Tra i centrocampisti dei top 5 campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26, Salvatore Molina è quello che ha completato il maggior numero di cross su azione (53, ben 16 in più di qualsiasi altro giocatore).
I numeri di Sudtirol e Bari sugli 'intercetti'
Südtirol e Bari (entrambe 291) sono due delle cinque squadre, con Cesena (305), Avellino (320) e Padova (328), che hanno effettuato il maggior numero di intercetti in questa Serie BKT (considerando sia regular che post season)
Bari a caccia del quarto risultato utile di fila
Dopo i successi contro Virtus Entella (1° maggio) e Catanzaro (8 maggio), oltre al pareggio contro il Sudtirol all'andata, il Bari potrebbe evitare la sconfitta per quattro gare di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025
Sudtirol, in caso di pareggio sarebbe il terzo consecutivo in B
Dopo l’1-1 contro la Juve Stabia (8 maggio) e lo 0-0 contro il Bari nella gara d’andata, il Südtirol potrebbe pareggiare tre partite consecutive di Serie BKT per la prima volta dallo scorso dicembre (tre)
Bari, più di vent'anni fa lo spareggio con il Venezia
Nel 2003/04 i biancorossi persero lo spareggio salvezza contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata, sconfitta per 2-0 al ritorno), ma riuscirono comunque a mantenere la categoria grazie a un ripescaggio.
Sudtirol, peggior squadra quanto a rendimento interno
Il Südtirol ha chiuso la regular season da seconda peggior squadra per rendimento interno: solo 22 punti, davanti solo allo Spezia
Bari, solo tre vittorie in trasferta in questa stagione
Il Bari ha vinto solo 3 volte in 19 trasferte, di cui una all'ultima giornata sul campo del Catanzaro.
L'ultima vittoria del Bari a Bolzano nel 2022-23
L'ultima vittoria del Bari a Bolzano risale alla stagione 2022/23: 2 sconfitte e 2 pareggi (considerando anche la semifinale playoff 2023) nei successivi incontri.
Chi è l'arbitro del match
La Penna ha già incrociato il Bari in questa annata calcistica: era l'11 aprile 2026 ed i galletti furono sconfitti per 2-0 a Monza. Due i precedenti in stagione anche con gli altoatesini, entrambi al "Druso": il 14 novembre 2025 il Sudtirol fu sconfitto per 0-2 in casa dal Palermo, mentre il 28 febbraio di quest'anno ha pareggiato per 1-1 contro il Venezia.
Sudtirol, due risultati su tre per restare in B
Il Sudtirol ha due risultati su tre per evitare di retrocedere in Serie C: se al termine dei 90' di gioco il risultato sarà in parità non ci saranno tempi supplementari o rigori, gli altoatesini saranno salvi in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.