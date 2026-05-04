Il ritorno del secondo turno della fase nazionale ha decreato le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four: Salernitana, Catania, Union Brescia e Ascoli. Erano già stati sorteggiati quelli che sarebbero stati i possibili accoppiamenti in semifinale: saranno Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia (andata in programma domenica 24 maggio, ritorno il 27). Tutte le sfide sono da seguire su SkySport e in streaming su NOW