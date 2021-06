Brescia e Crotone hanno trovato i profili giusti per ripartire l'anno prossimo in Serie B: sono rispettivamente Filippo Inzaghi e Francesco Modesto. Oltre all'ultima promossa che sarà decretata tra Padova e Alessandria, com'è la situazione panchine per le altre 19 squadre di B? 4 devono ancora trovare l'allenatore: saranno 11 i cambi in totale rispetto alla scorsa stagione