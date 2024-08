Introduzione

Nelle partite di sabato della 2^ giornata di Serie B prima vittoria del Sassuolo di Grosso (2-1 al Cesena); altra sconfitta invece del Palermo (2-0 contro il Pisa di Pippo Inzaghi); ko anche per la Sampdoria di Pirlo in casa contro la Reggiana.Vincono Cittadella, Cremonese e Spezia rispettivamente contro Brescia, Carrarese e Frosinone. Nell’anticipo delle 19.30, prima sconfitta anche per la Salernitana contro il Sudtirol. Domani, domenica 25 agosto, chiudono il programma Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza alle 20.30.

LA CLASSIFICA DI SERIE B