Introduzione

La 4^ giornata di Serie B si è aperta con il pareggio tra Sampdoria e Bari nel giorno dell'esordio in panchina di Sottil, dopo l'esonero di Andrea Pirlo. Vittoria e vetta momentanea per il Pisa di Inzaghi che chiude la pratica Reggiana grazie alle reti di Tramoni e Bonfanti. Terzo risultato utile di fila per il Cittadella: 1-0 a Modena grazie a Ravasio mentre il Brescia riscatta le due sconfitte consecutive andando a vincere sul campo del Sudtirol. Non c'è storia al Mapei tra Sassuolo e Cremonese: 4-1 per gli ospiti e primo ko stagionale per i neroverdi.

LA CLASSIFICA DI SERIE B