Serie B, due pali fermano lo Spezia: 0-0 col Bari

Introduzione

Con il pari senza reti tra Spezia-Bari si è aperta la 10^ giornata di Serie B: due pali colpiti dalla squadra di D'Angelo, che fallisce l'occasione di agganciare in testa il Pisa. Domani sono in programma altre sei partite, con il derby emiliano Sassuolo-Modena, il Palermo che ospita la Reggiana, la Salernitana a Cremona, il Brescia a Cesena, la Juve Stabia in casa del Cosenza e il Cittadella ospite della Carrarese. Domenica chiudono il turno altre tre gare: il Frosinone del nuovo allenatore Greco ospita il Pisa primo in classifica di Inzaghi, il Sudtirol di scena a Catanzaro e la Sampdoria ospita il Mantova. Qui tutti i risultati, i gol e il programma della decima giornata di B

