Modena, donata una mascherina per ogni abbonato

In un periodo di estrema incertezza per tutto il mondo del calcio, in particolar modo per le categorie inferiori e per i propri tifosi, il Modena ha voluto mostrare la propria vicinanza ai propri sostenitori con un piccolo ma importante gesto. Il club gialloblù, insieme allo sponsor della squadra Giacobazzi, ha donato infatti una mascherina rigorosamente con i colori sociali del Modena ad ognuno dei propri 5444 abbonati. Un gesto di solidarietà che nasce dalla volontà di ringraziare i tifosi per il sostegno dimostrato alla squadra, come ha sottolineato sul sito ufficiale del club il presidente Romano Sghedoni: "I supporters sono il grande patrimonio di una squadra di calcio, quest’anno 5444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e il regalo della mascherina è un modo per dire grazie a chi segue i canarini ovunque. Voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra gente e ringrazio il main sponsor Giacobazzi Vini per averci supportato in questa iniziativa". Un modo per rimanere uniti e rappresentare i propri colori anche in un momento così complicato, in attesa di ritrovarsi tutti insieme sugli spalti dello stadio Braglia.