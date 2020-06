Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B; Gozzano, Rimini e Rieti – ultime nei rispettivi gironi al momento dello stop del campionato – retrocesse in Serie D, ora spazio a playoff e playout per decidere gli altri verdetti della Serie C 2019-2020. Come deciso al termine del Consiglio Federale, i playoff – che determineranno la quarta squadra promossa in Serie B – si giocheranno in gara unica, mentre gli spareggi per non retrocedere di disputeranno in gare andata/ritorno. La Lega Pro, ricordiamo, tornerà in campo con la finale di Coppa Italia di categoria – in gara unica – che vedrà sfidarsi Ternana e Juventus Under 23 il prossimo 27 giugno.

Il calendario playoff

Fase playoff del girone

1° Turno – Gara unica mercoledì 1 luglio 2020

2° Turno – Gara unica domenica 5 luglio 2020

Fase playoff nazionale

1° Turno – Gara unica giovedì 9 luglio 2020

2° Turno – Gara unica lunedì 13 luglio 2020

Final four

Semifinali – Gara unica venerdì 17 luglio 2020

Finale – Gara unica mercoledì 22 luglio

Il calendario playout