La Lega Pro si presenta con un'immagine rinnovata, all'inizio della stagione 2020/21: è stato ufficializzato, infatti, un nuovo logo . Una C stilizzata, composta da tre nastri tricolori, che quasi abbracciano la scritta "Lega Pro". Verde, bianco e rosso simboleggiano la volontà di andare al di là dei colori sociali di ciascuna squadra per rappresentare l’ Italia intera, come ha spiegato la stessa Lega Pro in un comunicato. La lettera richiama la serie che rappresenta, il calcio, lo sport più amato e popolare, ma anche il cuore, il coinvolgimento, il coraggio. Ad accompagnare il nuovo logo, il pay off "Il calcio che fa bene al Paese".

Le parole del presidente Ghirelli

vedi anche

Gravina: "Confermo 5 cambi per la Serie A 2020/21"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato così il cambiamento: "La nostra immagine, snella e colorata, nasce dalla volontà di avviare un nuovo percorso con la speranza che il peggio sia alle spalle e che il domani sia migliore anche per la Serie C. Per cambiare ci vuole coraggio ed è il marchio del nostro operato. Il nuovo logo simboleggia tutto questo: la forza del calcio dei 60 comuni d’Italia che sperano di tornare a giocare e che si battono come leoni per cercare di sopravvivere. È un nostro dovere aiutarli, cercare soluzioni perché quel tessuto economico e sociale che hanno costruito non si sgretoli".