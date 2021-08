Ufficiali i tre raggruppamenti per la Serie C 2021/22: il Pescara va nel girone B, il girone C include Bari, Catania, Palermo, Avellino, Foggia e Taranto. L'Olbia passa nel gruppo A. C'è una X nel gruppo B: sarà eliminata martedì 10 agosto, quando il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso del Fano. In caso di bocciatura, pronta la Pistoiese

A 20 giorni dallo start del campionato, fissato per l'ultimo weekend di agosto, la Lega Pro ha annunciato la composizione dei tre raggruppamenti per la stagione 2021/22. Dopo un'estate condizionata da esclusioni, ripescaggi e riammissioni e la sostituzione di cinque squadre, c'è il punto di partenza per la prossima annata sportiva. Non fa parte del girone meridionale il Pescara, incluso nel girone B alla pari della Viterbese, mentre nel gruppo C trova posto il Monterosi neopromosso. Proprio il gruppo C include tanti club con un recente passato in categorie superiori, come Palermo, Bari, Catania, Avellino, Juve Stabia, Catanzaro, Messina e il Foggia, allenato da Zdenek Zeman. Cambia gruppo anche l'Olbia, che passa nel girone A. La novità principale è nel taglio orizzontale tra nord e centro scelto per stilare i gruppi A e B. Proprio nel girone B c'è una X, ma solo per poche ore: martedì infatti il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso del Fano. In caso di bocciatura, in Serie C tornerà la Pistoiese. Alle 19 di lunedì 9 agosto saranno invece sorteggiati i calendari.