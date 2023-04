La Feralpisalò batte 1-0 la Triestina e vince con due giornate di anticipo il girone A di Serie C, conquistando una storica promozione in Serie B. Il club allenato dall'ex Inter Stefano Vecchi e nel quale giocano anche vecchie conoscenze della Serie A come Luca Siligardi e Marco Sau, non era mai arrivato così in alto nella sua storia dopo la fondazione nel 2009. La Feralpisalò è la seconda promossa in B di questa stagione dopo il Catanzaro, che ha vinto il girone C Condividi

La Feralpisalò è nella storia: battendo 1-0 la Triestina, il club lombardo ha vinto con due giornate di anticipo il girone A della Serie C conquistando la prima storica promozione in Serie B. Decisivi, oltre al gol di Butic che ha permesso di vincere alla squadra allenata da Stefano Vecchi - in passato alla guida della Primavera dell'Inter e con un'esperienza anche in prima squadra alla fine della stagione 2016/17 - i risultati delle dirette concorrenti, ovvero le sconfitte della Pro Sesto sul campo del Piacenza e del Pordenone in casa con la Pro Vercelli: +7 sul Lecco (che nel frattempo ha scavalcato le due squadre sopra menzionate) e festa grande per i 'Leoni del Garda'.

La storia della Feralpisalò Nel 2023/24 dunque la Feralpisalò giocherà per la prima volta in seconda serie, un campionato già sognato nella passata stagione quando perse la semifinale playoff contro il Palermo e raggiunto a 14 anni dalla fondazione del club, nato nel 2009 dalla fusione tra l'Associazione Calcio Feralpi Lonato e l'Associazione Calcio Salò Valsabbia, due squadre della provincia bresciana reduci da un campionato di Serie D. Nel 2011 la prima storica promozione in Serie C, grazie alla vittoria dei playoff dopo il secondo posto nella regular season nell'allora Seconda Divisione della Lega Pro. Dalla riforma dei campionati, ovvero dal 2017/18 con la nuova Serie C, la Feralpisalò è sempre stata nei piani alti del torneo partecipando ai playoff ma fallendo l'obiettivo grosso sempre sul più bello: è successo soprattutto nel 2018/19, quando perse le semifinali playoff contro la Triestina - proprio l'avversario della festa di oggi - e, come già ricordato, nella scorsa annata contro il Palermo. Quest'anno, finalmente, la grande gioia, arrivata dopo un campionato sempre al vertice e gli ultimi due mesi decisivi, con 7 vittorie e 6 pareggi nelle ultime 13 partite.

Vecchi e non solo: i protagonisti della Feralpisalò L'artefice di questa grande cavalcata è Stefano Vecchi, arrivato alla Feralpisalò nel 2021 dopo la lunga esperienza nel settore giovanile dell'Inter - quattro anni alla guida della Primavera - e le tre panchine in Serie A con i nerazzurri nel 2016/17. L'allenatore, oltre che su un gruppo di giovani, ha potuto contare anche su alcuni giocatori di esperienza che hanno fatto la differenza: su tutti il centrocampista Simone Icardi e soprattutto Luca Siligardi e Marco Sau.

I complimenti della Lega Serie B Attraverso un tweet, il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si è complimentato con la Feralpisalò per lo storico risultato: "'Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società ambiziosa".