Padova e Vicenza stanno facendo un campionato a parte nel girone A di Serie C. Entrambe le squadre arrivano da stagioni agrodolci, con la promozione che in più di un'occasione è sfuggita ai playoff. Quest'anno sono state construite con la chiara intenzione di salire in Serie B, e finora non stanno deludendo le aspettative. Il campo ha raccontato che finora il Padova è stato leggermente meglio, ma occhio al prossimo 16 febbraio: lo scontro diretto potrà dire tanto sulle ambizioni di entrambe