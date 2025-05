Giana Erminio-Ternana, tra sogno e realtà

Giana Erminio-Ternata è una delle partite del secondo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire domenica 18 maggio alle ore 18.15 in diretta sul canale 254 di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

Ma quanto pesano i sogni? Se provate a chiederlo all’IA la risposta come prevedibile sarà piatta: “I sogni sono processo mentale, non oggetto materiale, non hanno un peso fisico”. Sarà complicato, con il progresso dirompente che farà il suo corso, spiegare l’elemento umano nella macchina, quello che non ha unità di misura ma che accompagna l’esistenza di ognuno di noi. Ecco, le notti che separano la sfida vinta dalla Giana Erminio con il Monopoli da quella da giocare con la Ternana hanno più o meno questo sapore, incalcolabile ma reale. Per la squadra di Gorgonzola la B sarebbe quanto di più vicino alla fantascienza, dall’altra parte, però, ci sarà un altro tipo di robot, una macchina da gol: la Ternana di Liverani, secondo posto e miglior attacco del girone B. Approfondimento Date, orari e regolamento dei playoff

Due C per raggiungere la B No, non è un indovinello: la doppia C rimanda a Cicerelli e Cianci, la coppia di attaccanti più prolifica di tutto il girone con 31 gol segnati. Cicerelli è nato sul mare, e con il mare negli occhi ha trascorso gran parte della sua carriera, fino alla sua ultima tappa prima di Terni, Catania. Nella sua vita non era mai andato in doppia cifra ma quest’anno in Umbria sembra aver trovato il suo porto sicuro: senza mare, ma con tanti gol, 19. 4 assist glieli ha serviti Cianci, un gigante da 1.96m che è il perfetto complemento per il talento e la classe di Cicerelli. Anche Cianci ha segnato tanto, 12 gol, ma si è inceppato sul finale: l’ultimo gol, contro la Spal, risale a due mesi fa, i play-oY sono l’occasione giusta per accendersi di nuovo.

Panchine girevoli La stagione della Ternana è stata caratterizzata però anche da un doppio cambio in panchina, o meglio: da un quasi cambio che poi è diventato cambio per davvero. Siamo a febbraio e la Ternana di Abate è impegnata nel duello con la Virtus Entella che arriverà fino alle battute finali del campionato. Improvviso arriva l'esonero di Abate, che però dura solo poche ore, giusto il tempo di un confronto tra presidente e squadra che porta al reintegro del tecnico. Decisione solo rimandata, ad aprile lo switch si realizza: fuori Abate, dentro Liverani. Inizio complesso con due sconfitte, poi una vittoria e un pareggio. Liverani sembrerebbe aver studiato da De Zerbi, prima della post-season ha portato la squadra in ritiro a Roma, proprio come fatto dal tecnico bresciano con il suo Marsiglia.