Atalanta U23-Cerignola: mai così in alto

Atalanta U23-Audace Cerignola è una delle partite del secondo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire domenica 18 maggio alle ore 18.15 in diretta sul canale 254 di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

Mai così in alto. Atalanta U23 e Cerignola mai così in alto nella loro storia, ad un passo dal raggiungere quelle final four che faranno da anticamera alla finale, per poi cercare di andare a toccare il cielo con un dito. Nel mentre, il paradiso attende, ed entrambe lo sognano. Tutto in 180 minuti, da domenica a mercoledì, con i pugliesi a poter contare su un piccolo ma significativo vantaggio legato al piazzamento in classifica (due pari potrebbero bastare per andare avanti) e la straripante Dea dei giovani targata Francesco Modesto ancora calda dopo l’8-3 aggregato rifilato al primo turno della fase nazionale alla Torres, schiantata già al primo round. Approfondimento Date, orari e regolamento dei playoff

Qui Atalanta Questo dopo essere partita da ancor più lontano, direttamente dagli spareggi del girone con due trasferte entrambe superate a pieni voti: Trento prima (1-2) e Zanica poi, a ribaltare nei 15 minuti finali i ‘cugini’ dell’AlbinoLeffe con i soliti Vlahovic e Vavassori (1-3). Freschi, frizzanti, rampanti, con la giusta sfrontatezza tipica di un gruppo giovane ma per molti versi già maturo, pronto a stupire ancora, senza pressioni ma con la voglia di spingersi oltre i limiti imposti dalla classifica (ottavo posto) e dall’età. Che la differenza l’ha fatta, ma in positivo. A farne le spese la già citata Torres, che sulla carta, nel suo undici titolare, era 98 anni più grande, azzerati in poco tempo sul campo con 90 minuti di ingordigia calcistica a Caravaggio, per un 7-1 che vale un record assoluto nei playoff di Serie C e che ha reso vano il dolce ko di misura nel ritorno a Sassari (2-1), mentre la testa della giovane Dea già era proiettata verso nuovi orizzonti. Oltre alla premiata ditta Vlahovic-Vavassori (35 gol in due tra regular season e playoff) - il primo già da tempo è in orbita prima squadra, con 3 presenze e un assist all’attivo in Serie A guidato dal Gasp -, da tenere d’occhio ci sono anche i compagni di reparto De Nipoti e Cassa e il centrocampista Bernasconi (12 assist), a gravitare attorno agli esperti Bergonzi, Gyabuaa e Panada, sorvegliati a distanza dai pali dal giovane Vismara (classe 2005), che per qualità e movenze alcuni hanno già battezzato come il futuro Carnesecchi. Tutte promesse. Vedi anche Gli highlights di Atalanta U23-Torres 7-1

Qui Cerignola Le stesse che vorrà mantenere il Cerignola, seconda nel rovente girone C che a lungo ha impiegato a trovare un’‘ammazza-classifica’, prima della volata finale che ha visto scappare via verso la B l’Avellino. Al quale però i pugliesi di Raffaele hanno tenuto testa, sia all’andata che al ritorno, giocandosela alla pari, come fatto con tutte, dominando la parte centrale del campionato e osservando per settimane le avversarie dal punto più alto, prima di allentare la presa sul più bello. Che un popolo intero, quello gialloblù, caldo, appassionato e fedele, a stipare ogni weekend gli spalti del fortino del ‘Monterisi’, si augura ancora debba arrivare. Con la stessa passione del sanguigno Giuseppe Raffaele, da ormai un anno e mezzo timoniere di un gruppo da record, quello costruito da ottobre a marzo, con 19 partite che avevano reso il Cerignola imbattuto e imbattibile. Nel consolidato e vincente 3-5-2, Capomaggio, Tascone e Bianchini sono le certezze nel mezzo, a schermare bomber Salvemini e un’abbondante batteria d’esterni - da Coccia, Volpe, Achik, fino a Russo – di assoluto rispetto per la categoria. Calcio d’inizio domenica alle 18.15 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo: una prima volta assoluta per la Serie C, nella nuova moderna e luccicante casa della Dea.