Crotone-Vicenza, la 'finale anticipata'

Crotone-Vicenza è una delle partite del secondo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire domenica 18 maggio alle ore 16.00 in diretta sul canale 254 di Sky Sport e in streaming su NOW . Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

Crotone - Vicenza è l'incrocio di questi quarti di finale playoff a cui molti hanno già appiccicato l'etichetta di ‘ finale anticipata ’, tra due squadre che si ritrovano tre anni dopo l’ultima volta. Allora mancavano cinque giornate alla fine della Serie B 2021/22: finì 1-1 tra la squadra di Brocchi e quella di Modesto, in una stagione che si sarebbe poi chiusa con la retrocessione per entrambe – diretta per il Crotone, ai playout per il Vicenza.

Il Vicenza, secondo nel girone A al termine della regular season, è pronto a rimettersi in gioco dopo tre settimane di pausa, in cui ha provato a ricaricare le energie dopo il duello serrato con il Padova per la promozione diretta, durato fino all’ultima giornata. La squadra di Stefano Vecchi sente di avere qualcosa da riprendersi dall’anno scorso: nella postseason 2023/24, entrata da terza in classifica, superò il Taranto, poi eliminò due seconde – il Padova nel derby e l’Avellino in semifinale – prima di infrangersi nella finale maledetta contro la Carrarese, segnata dagli infortuni ai crociati dei due leader del gruppo: Ronaldo all’andata e Ferrari al ritorno. Il centrocampista brasiliano e l’attaccante argentino sono rientrati quest’anno a girone di ritorno iniziato, ma nel frattempo la squadra ha continuato a produrre risultati e prestazioni, chiudendo con 83 punti: una quota che, negli ultimi tre anni, in 6 gironi su 9 sarebbe valsa la promozione diretta. In attesa del rientro del ‘Loco’ Ferrari, il peso dell’attacco se l’è preso Claudio Morra, miglior marcatore stagionale con 13 gol, alla sua terza stagione consecutiva in doppia cifra in Serie C. Alle sue spalle, una batteria di trequartisti e seconde punte dal talento fuori categoria: Nicola Rauti (11 gol e 4 assist), Matteo Della Morte (5+2) e Christian Capone (4+3). Tra i punti di forza del Lane, una fase difensiva solida e un rendimento casalingo quasi impeccabile: solo 7 gol subiti in 19 partite al Menti, nessuno ha fatto meglio in casa tra Serie A, B e C.