Vis Pesaro-Pescara riapre vecchie ferite

Vis Pesaro-Pescara è una delle partite del secondo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire domenica 18 maggio alle ore 18.15 in diretta sul canale 254 di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

È stato un sorteggio stimolante per Vis Pesaro e Pescara, avversari per la terza volta in stagione dopo precedenti carichi di tensione e nervosismo in regular season. Forse era destino che le due squadre si affrontassero nuovamente in una doppia battaglia (sportiva) che metterà in palio un posto nella ‘Final Four’. Uno scenario più affascinante in cui la squadra di Baldini, ancora testa di serie, avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa e qualificarsi anche in caso di parità di gol. Prima però ci sarà da affrontare l’andata nel piccolo ma infuocato ‘Benelli’ dove gli abruzzesi, lo scorso 13 novembre, hanno subìto la prima sconfitta dell’anno seguita da durissime polemiche che si sono ripetute anche dopo la gara pareggiata all’Adriatico. Approfondimento Date, orari e regolamento dei playoff

Vis Pesaro: rapida ascesa e grande entusiasmo Dalla paura al sogno. Comunque vada a finire è già una stagione memorabile per la Vis Pesaro che, in un anno esatto, è passata da essere a pochi istanti dalla retrocessione in Serie D ai quarti di finale playoff alla prima partecipazione della sua storia. Una scalata impressionante e resa ancora più straordinaria dai risultati di questa postseason dove ha eliminato Pontedera, Arezzo e per ultimo il Rimini in un entusiasmante derby dell’‘Adriatico’. Finora ha incontrato e battuto, anche con fattore campo a sfavore, solo squadre del proprio girone e anche per questo a Pescara stanno facendo tutti gli scongiuri del caso. Domenica però ci sarà un problema in più da superare, ovvero le pesanti squalifiche di Paganini, Pucciarelli e Okoro. Vedi anche Gli highlights di Rimini-Vis Pesaro 3-4

Pescara: sete di vendetta e fattore Merola Il Pescara ha un conto in sospeso con la Vis Pesaro che, come nella scorsa stagione, è uscita imbattuta nelle due sfide di campionato. Quest’anno però il confronto, soprattutto a causa di alcune scelte arbitrali, è stato molto acceso in campo e fuori. Una rabbia scatenata dal fatto che la squadra di Baldini è stata costretta a giocare, sia all’andata che al ritorno, in inferiorità numerica sempre per un’espulsione nel primo tempo oltre ad aver recriminato per altri episodi. Un clima che alimenta la rivalità per questo appuntamento dove, al di là degli aspetti imprevedibili, le sorti del Delfino dipenderanno probabilmente dai gol e le giocate di Davide Merola. Un calciatore fuori categoria già decisivo con Pianese e Catania contro cui è arrivata una sconfitta all’Adriatico ma resa indolore dal successo esterno del ‘Massimino’ firmato proprio dal numero 10. Vedi anche Gli highlights di Pescara-Catania 1-2

Davide Merola - @ Foto ufficio stampa Pescara