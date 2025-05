Luna Park Pescara: all'Audace serve un'impresa

Dopo il 4-1 in trasferta, ora l'entusiasmo del Pescara è a mille: la squadra di Baldini intravede la possibità di giocarsi la finale il 2 e il 7 giugno. Era la peggio classificata, sembra quella più in forma. Per l'Audace Cerignola servirà un'impresa. Il ritorno della semifinale playoff di Serie C si gioca mercoledì 28 maggio alle ore 20.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW