Atto finale: il Pescara deve difendere la vittoria dell'andata, la Ternana dovrà per forza vincere. Grande attesa per la partita che decreterà l'ultima promozione in serie B. Il secondo appuntamento della finale playoff di Serie C sarà all'‘Adriatico’ di Pescara sabato 7 giugno alle ore 21.15 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà lo stadio ‘Adriatico’ di Pescara il teatro dell’ultima recita del campionato di serie C, la finale di ritorno che sabato assegnerà l’ultimo posto utile in serie B. Il Pescara parte avvantaggiato, forte dell’1-0 conquistato a Terni grazie al gol da fuori area di Letizia che ha fatto saltare ogni equilibrio e che ora costringerà la Ternana ad una gara di ritorno tutta d’attacco. Agli umbri per ribaltare la situazione servirà solo vincere: con un gol di scarto a favore della Ternana si andrebbe ai supplementari; con più di un gol di scarto, Ternana promossa direttamente in serie B. Il Pescara potrà contare su due risultati su tre, con una vittoria o un pareggio la squadra biancazzurra tornerebbe in serie B dopo 4 anni di assenza. Vedi anche Letizia-gol, colpo Pescara: Ternana ko 1-0

La squadra di Baldini riceverà la Ternana in uno stadio stracolmo, con oltre 20 mila spettatori e con 750 tifosi ternani ad affollare la curva ospiti. La vendita libera dei biglietti è durata meno di mezza giornata. I tagliandi per la finale di ritorno sono stati messi in vendita a mezzanotte tra lunedì e martedì, a mezzogiorno di martedì è stato dichiarato il sold out con centinaia di tifosi ancora alla ricerca vana di un biglietto.

La squadra di Liverani, invece, si prepara ad affrontare la sfida di sabato senza Vallocchia a centrocampo, espulso dopo 12’ nella sfida di andata. La sua assenza potrebbe essere colmata da Donati che avanzerebbe sulla linea mediana lasciando a Fazzi il posto nel terzetto difensivo con Capuano e Martella. E dire che i rossoverdi avevano iniziato bene la sfida del ‘Liberati’, con la clamorosa occasione fallita da Ferrante dopo 5’. Il rosso diretto a Vallocchia ha però stravolto completamente i piani tattici di Liverani, costretto a giocare con l’uomo in meno per 80’.

Anche il Pescara avrà delle assenze pesanti. Silvio Baldini non potrà disporre di Squizzato a centrocampo e di Merola in attacco. Entrambi diffidati, sono stati ammoniti a Terni e dunque la loro stagione è già finita. Al posto di Squizzato giocherà Kraja che ha disputato una buona partita a Terni e che verrà riproposto nel cuore del centrocampo. In attacco il vuoto lasciato da Merola sarà colmato da Tonin nella posizione di centravanti (giocatore che sta dando buone sensazioni a Silvio Baldini) con Bentivegna e Ferraris ad agire come attaccanti esterni.

Condizione ottimale? In vista della finale di ritorno di sabato sarà determinante la tenuta atletica e la condizione fisica delle due squadre. Il Pescara è entrato in scena nel secondo turno preliminare eliminando la Pianese in gara secca, per poi superare l’ostacolo Catania agli ottavi, la Vis Pesaro ai quarti e il Cerignola in semifinale. Le 8 partite giocate potrebbero aver lasciato in dote una stanchezza maggiore rispetto alla Ternana. Gli umbri hanno disputato infatti solo 5 gare di playoff: due con la Giana, due con il Vicenza e appunto l’andata della finale. E poi per la Ternana c’è il fattore Cicerelli, l’unico tra gli attaccanti umbri che ancora non ha segnato in questi playoff e che non trova il gol da 6 partite (23 aprile, 2-0 alla Pianese, penultima giornata della stagione regolare). Con i suoi 19 gol stagionali Cicerelli si è laureato capocannoniere del girone B di serie C: è chiaro che adesso a Terni tutti si aspettino il suo primo gol in occasione della finale decisiva dell’Adriatico.