Serie C, caos Rimini: ricorso al Tar contro il Comune per lo stadio 'Romeo Neri'

serie c

Penalizzato di 11 punti per violazioni amministrative e coinvolto nel caos relativo allo stadio 'Romeo Neri', il club romagnolo ha presentato ricorso al Tar contro il Comune di Rimini per la concessione dell'impianto comunale. Intanto la sfida casalinga contro la Ternana (domenica alle ore 20.30) al momento non si gioca

SERIE C, LE GARE DELLA 3^ GIORNATA SU SKY

A Rimini è muro contro muro tra il club e il Comune. Già penalizzato di 11 punti per violazioni amministrative da scontare nel campionato di Serie C, il club romagnolo ha presentato ricorso al Tar contro il Comune cittadino in merito alla chiusura dello stadio 'Romeo Neri'. L'impianto cittadino è infatti attualmente non concesso alla società ("Non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione dello stadio Romeo Neri alla società Rimini FC") e domenica sera è in programma la sfida casalinga contro la Ternana, match che in questo momento non si gioca nonostante le rassicurazioni rilasciate in giornata dello stesso club. Un caos che prosegue quindi a poche ore dalla partita.

Approfondimento

Serie C, 11 punti di penalizzazione per il Rimini

Il comunicato del Rimini

Ecco la nota integrale del club biancorosso: "Il Rimini Football Club comunica di aver presentato in data odierna ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei confronti del Comune di Rimini, richiedendo l’adozione di una misura cautelare relativa alla concessione dello stadio comunale. Contestualmente, la società ha conferito mandato ai propri legali per procedere ad un’approfondita valutazione sotto i profili civile, amministrativo e penale dei provvedimenti adottati dal Comune e dei comportamenti tenuti nei confronti del Rimini FC. Tale attività ha l’obiettivo di:

  • accertare eventuali profili di illegittimità degli atti amministrativi adottati;
  • valutare eventuali responsabilità civili per i danni subiti dalla Società;
  • verificare la sussistenza di condotte penalmente rilevanti, che, laddove accertate, saranno oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, per le rispettive competenze.

Questa azione si rende necessaria al fine di garantire la trasparenza, la tutela dell’onorabilità e degli investimenti - sia umani che economici - sostenuti dal Rimini FC, in un progetto sportivo che merita rispetto, supporto e coesione, purtroppo non sempre riscontrati da tutti gli attori coinvolti. Il Rimini F.C. ribadisce il proprio impegno verso la città, i tifosi e il territorio, ma ritiene imprescindibile operare in un contesto che garantisca regole certe, rispetto istituzionale e correttezza dei rapporti".

