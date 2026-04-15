Il Catania ha esonerato William Viali dopo appena 30 giorni dal suo arrivo: decisive le due sconfitte consecutive contro Picerno e Crotone. La società siciliana ha richiamato Domenico Toscano, che era stato esonerato un mese fa proprio per fare spazio in panchina a Viali. Anche il ds Ivano Pastore ai saluti. L'obiettivo dei rossazzurri è mantenere il 2° posto nel girone C della Serie C, per poi giocarsi tutto nei playoff e provare a tornare in Serie B dopo 11 anni di assenza

Un mese esatto. È durata appena trenta giorni l'avventura di William Viali sulla panchina del Catania: dal 17 marzo al 15 aprile. La società siciliana ha annunciato l'esonero del proprio allenatore con un comunicato ufficiale: "Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali". Poco dopo aver annunciato l’esonero di Viali, nella stessa giornata il Catania ha ufficializzato anche il ritorno di Domenico Toscano, allenatore che guidava i rossazzurri dalla stagione 2024-2025 e che era stato esonerato lo scorso 16 marzo per fare spazio proprio a Viali: "Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. A mister Toscano e all'intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti".