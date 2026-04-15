Catania, Viali esonerato dopo un mese: torna Toscano in panchinaserie c
Il Catania ha esonerato William Viali dopo appena 30 giorni dal suo arrivo: decisive le due sconfitte consecutive contro Picerno e Crotone. La società siciliana ha richiamato Domenico Toscano, che era stato esonerato un mese fa proprio per fare spazio in panchina a Viali. Anche il ds Ivano Pastore ai saluti. L'obiettivo dei rossazzurri è mantenere il 2° posto nel girone C della Serie C, per poi giocarsi tutto nei playoff e provare a tornare in Serie B dopo 11 anni di assenza
Un mese esatto. È durata appena trenta giorni l'avventura di William Viali sulla panchina del Catania: dal 17 marzo al 15 aprile. La società siciliana ha annunciato l'esonero del proprio allenatore con un comunicato ufficiale: "Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali". Poco dopo aver annunciato l’esonero di Viali, nella stessa giornata il Catania ha ufficializzato anche il ritorno di Domenico Toscano, allenatore che guidava i rossazzurri dalla stagione 2024-2025 e che era stato esonerato lo scorso 16 marzo per fare spazio proprio a Viali: "Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. A mister Toscano e all'intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti".
Il bilancio di Viali a Catania
Il bilancio di William Viali a Catania è piuttosto negativo, considerando i suoi 30 giorni sulla panchina rossazzurra: ha raccolto appena 4 punti in 4 partite, frutto di due sconfitte, una vittoria e un pareggio:
- 23 marzo 2026: Catania-Casarano 1-1
- 28 marzo 2026: Latina-Catania 0-1
- 6 aprile 2026: Catania-AZ Picerno 1-2
- 13 aprile 2026: Crotone-Catania 2-0
il regolamento
Come funzionano playoff e playout di Serie C
I prossimi impegni di Toscano prima dei playoff
L'obiettivo di Toscano è mantenere la seconda posizione in classifica nel girone C: attualmente il Catania ha 3 punti di vantaggio sulla Casertana, quando mancano due giornate al termine del campionato. Poi spazio ai playoff, dove i rossazzurri sperano di arrivare fino in fondo per provare a tornare in Serie B dopo 11 anni di assenza.
- 19 aprile ore 20.30: Catania-Potenza (37ª giornata)
- 26 aprile ore 18: Atalanta U23-Catania (38ª giornata)
Il Catania saluta anche il ds Ivano Pastore
Oltre all'esonero di Viali e al ritorno di Toscano in panchina, il Catania nella stessa giornata ha ufficializzato anche la fine del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Ivano Pastore. Questo il comunicato del club siciliano: "Catania Football Club rende nota l'interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore". Nella nota sono incluse alcune dichiarazioni del vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella: "La stima nei confronti dell'uomo e del professionista è inalterata, auguriamo a Ivano Pastore il meglio per il prosieguo della sua carriera".