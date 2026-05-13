Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Ternana, tribunale fisserà nuova asta per la cessione della società

Serie C - Lega Pro

Una nuova asta in tempi relativamente stretti, forse già lunedì prossimo, per la cessione del ramo sportivo della Ternana, in liquidazione giudiziale. Questo sarebbe l'orientamento dei liquidatori della società rossoverde dopo che la prima asta è andata deserta. Decisiva, da parte del gruppo squadra, la decisione di rinunciare a diverse mensilità

PLAYOFF SERIE C, IL RITORNO DEL 1° TURNO FASE NAZIONALE LIVE

Ieri, 12 maggio, la notizia del fallimento della Ternana dopo che nessuna richiesta di partecipare all'asta per l'acquisizione del club era stata presentata. Oggi invece arriva la notizia che il Tribunale di Terni avrebbe dato il via libera a una seconda asta dopo la decisione della squadra di rinunciare formalmente a una parte consistente degli stipendi maturati. Una scelta che potrebbe ridurre il peso dell’indebitamento complessivo del club. e abbassare il costo dell'operazione creando le condizioni per riaprire la cessione della società. Non si conoscono ancora le cifre definitive di questa operazione che saranno ufficializzate solo dopo che gli accordi saranno formalizzati. Per la Ternana però diventa di nuovo possibile l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro evitando di ripartire dai Dilettanti

 

Vedi anche

Il tabellone dei playoff di Serie C

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

I risultati dell'andata del 1° turno dei playoff

serie c

Tanti gol e spettacolo nell'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C:...

Playoff C: sorteggiato il primo turno nazionale

SERIE C

In diretta negli studi di Sky Sport è stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale...

Il sorteggio dei Playoff Serie C in diretta su Sky

su sky

Terminata la prima fase iniziano i turni nazionali dei playoff di Serie C: il sorteggio degli...

Serie C, i risultati del primo turno dei playoff

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca il 1° turno dei playoff...

Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 38^ giornata di una stagione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE