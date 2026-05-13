Ternana, tribunale fisserà nuova asta per la cessione della società

Una nuova asta in tempi relativamente stretti, forse già lunedì prossimo, per la cessione del ramo sportivo della Ternana, in liquidazione giudiziale. Questo sarebbe l'orientamento dei liquidatori della società rossoverde dopo che la prima asta è andata deserta. Decisiva, da parte del gruppo squadra, la decisione di rinunciare a diverse mensilità

Ieri, 12 maggio, la notizia del fallimento della Ternana dopo che nessuna richiesta di partecipare all'asta per l'acquisizione del club era stata presentata. Oggi invece arriva la notizia che il Tribunale di Terni avrebbe dato il via libera a una seconda asta dopo la decisione della squadra di rinunciare formalmente a una parte consistente degli stipendi maturati. Una scelta che potrebbe ridurre il peso dell’indebitamento complessivo del club. e abbassare il costo dell'operazione creando le condizioni per riaprire la cessione della società. Non si conoscono ancora le cifre definitive di questa operazione che saranno ufficializzate solo dopo che gli accordi saranno formalizzati. Per la Ternana però diventa di nuovo possibile l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro evitando di ripartire dai Dilettanti