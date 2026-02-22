Serie A, le squadre che hanno fatto più gol (e punti) con giocatori entrati dalla panchina
Anche nella trasferta di Lecce, l'Inter ha approfittato di due gol arrivati da giocatori entrati dalla panchina per conquistare la vittoria. Nessuno ha segnato con i subentrati di più rispetto ai nerazzurri, ma non sono loro ad aver conquistato più punti in Serie A grazie alle reti dei 'panchinari'
- Buksa - Udinese-Lecce 3-2 (8^ g)
- Lucca - Napoli-Pisa 3-2 (4^ g)
- Santos - Napoli-Roma 2-2 (25^ g)
- Orban - Fiorentina-Verona 1-2 (15^ g)
- Cutrone - Parma-Atalanta 1-1 (2^ g)
- Ordonez - Bologna-Parma 0-1 (24^ g)
- Adams - Lazio-Torino 3-3 (6^ g)
- Casadei - Verona-Torino 0-3 (18^ g)
- Njie - Verona-Torino 0-3 (18^ g)
- Mandragora - Cagliari-Fiorentina 1-1 (1^ g)
- Kean - Fiorentina-Cremonese 1-0 (18^ g)
- Brescianini - Fiorentina-Cagliari 1-2 (22^ g)
- Odgaard - Lecce-Bologna 2-2 (5^ g)
- Orsolini - Cagliari-Bologna 0-2 (7^ g)
- Bernardeschi - Udinese-Bologna 0-3 (12^ g)
- Fabbian - Bologna-Fiorentina 1-2 (21^ g)
- De Luca - Cremonese-Sassuolo 3-2 (2^ g)
- Bonazzoli - Inter-Cremonese 4-1 (6^ g)
- Folino - Cremonese-Roma 1-3 (12^ g)
- Sanabria - Cremonese-Lecce 2-0 (14^ g)
- Fadera - Sassuolo-Lazio 1-0 (3^ g)
- Cheddira - Inter-Sassuolo 2-1 (4^ g)
- Iannoni - Sassuolo-Udinese 3-1 (5^ g)
- Laurienté - Milan-Sassuolo 2-2 (15^ g)
- Dia - Lazio-Verona 4-0 (2^ g)
- Noslin - Lazio-Lecce 2-0 (12^ g)
- Noslin - Parma-Lazio 0-1 (15^ g)
- Pedro - Lazio-Fiorentina 2-2 (19^ g)
- Dovbyk - Roma-Parma 2-1 (9^ g)
- Ferguson - Cremonese-Roma 1-3 (12^ g)
- Baldanzi - Juventus-Roma 2-1 (16^ g)
- Dovbyk - Lecce-Roma 0-2 (19^ g)
- Pellegrini - Roma-Milan 1-1 (22^ g)
- Lorran - Napoli-Pisa 3-2 (4^ g)
- Cuadrado - Milan-Pisa 2-2 (8^ g)
- Meister - Sassuolo-Pisa 2-2 (12^ g)
- Moreo - Cagliari-Pisa 2-2 (16^ g)
- Durosinmi - Pisa-Atalanta 1-1 (21^ g)
- Ekuban - Como-Genoa 1-1 (3^ g)
- Ekhator - Roma-Genoa 3-1 (17^ g)
- Malinovskyi - Genoa-Bologna 3-2 (22^ g)
- Ekuban - Genoa-Bologna 3-2 (22^ g)
- Messias - Genoa-Bologna 3-2 (22^ g)
- Messias - Genoa-Torino 3-0 (26^ g)
- N'Dri - Atalanta-Lecce 4-1 (3^ g)
- Camarda - Lecce-Bologna 2-2 (5^ g)
- N'Dri - Udinese-Lecce 3-2 (8^ g)
- Stulic - Lecce-Pisa 1-0 (15^ g)
- Banda - Lecce-Udinese 2-1 (24^ g)
- Brescianini - Cremonese-Atalanta 1-1 (8^ g)
- Scamacca - Napoli-Atalanta 3-1 (12^ g)
- Scamacca - Verona-Atalanta 3-1 (14^ g)
- Pasalic - Atalanta-Torino 2-0 (20^ g)
- Krstovic - Pisa-Atalanta 1-1 (21^ g)
- Krstovic - Atalanta-Parma 4-0 (22^ g)
- Addai - Fiorentina-Como 1-2 (4^ g)
- Vojvoda - Como-Verona 3-1 (9^ g)
- Baturina - Torino-Como 1-5 (12^ g)
- Baturina - Como-Bologna 1-1 (20^ g)
- Kuhn - Como-Torino 6-0 (22^ g)
- Caqueret - Como-Torino 6-0 (22^ g)
- Pulisic - Lecce-Milan 0-2 (2^ g)
- Athekame - Milan-Pisa 2-2 (8^ g)
- Pulisic - Torino-Milan 2-3 (14^ g)
- Nkunku - Fiorentina-Milan 1-1 (20^ g)
- Fullkrug - Milan-Lecce 1-0 (21^ g)
- Vlahovic - Juve-Parma 2-0 (1^ g)
- Vlahovic - Genoa-Juve 0-1 (2^ g)
- Adzic - Juve-Inter 4-3 (3^ g)
- Cabal - Juve-Atalanta 1-1 (5^ g)
- Cabal - Bologna-Juve 0-1 (15^ g)
- Kostic - Juve-Napoli 3-0 (22^ g)
- Felici - Cagliari-Parma 2-0 (3^ g)
- Felici - Verona-Cagliari 2-2 (8^ g)
- Gaetano - Cagliari-Roma 1-0 (14^ g)
- Gaetano - Atalanta-Cagliari 2-1 (15^ g)
- Trepy - Cremonese-Cagliari 2-2 (19^ g)
- Sulemana - Cagliari-Verona 4-0 (23^ g)
- Idrissi - Cagliari-Verona 4-0 (23^ g)
- Bonny - Inter-Cagliari 5-0 (1^ g)
- Esposito - Cagliari-Inter 0-2 (5^ g)
- Carlos Augusto - Inter-Como 4-0 (14^ g)
- Esposito - Inter-Lecce 1-0 (16^ g)
- Thuram - Parma-Inter 0-2 (19^ g)
- Dimarco - Inter-Pisa 6-2 (22^ g)
- Bonny - Inter-Pisa 6-2 (22^ g)
- Esposito - Inter-Juventus 3-2 (25^ g)
- Mkhitaryan - Lecce-Inter 0-2 (26^ g)
- Akanji - Lecce-Inter 0-2 (26^ g)
- JUVENTUS: +7
- MILAN: +7
- LECCE: +5
- INTER: +4
- CAGLIARI: +4
- GENOA: +4
- COMO: +3
- LAZIO: +3
- SASSUOLO: +3
- PARMA: +3
- PISA: +2
- CREMONESE: +2
- FIORENTINA: +2
- VERONA: +2
- ATALANTA: +1
- ROMA: +1
- NAPOLI: +1
- BOLOGNA: 0
- TORINO: 0
- UDINESE: 0
- L'Inter ha raggiunto, dunque, la doppia cifra di gol dalla panchina ma i punti guadagnati grazie a queste reti sono 4 e si colloca al 4° posto. Al primo, invece, troviamo Juventus e Milan: i bianconeri, tuttavia, hanno fatto punti con i gol dei subentrati quasi esclusivamente nelle prime 5 giornate (con l'eccezione dell'1-0 a Bologna, firmato Cabal), mentre per i rossoneri tutti i gol dalla panchina - tranne quello di Pulisic col Lecce - hanno portato dei punti