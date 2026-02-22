Anche nella trasferta di Lecce, l'Inter ha approfittato di due gol arrivati da giocatori entrati dalla panchina per conquistare la vittoria. Nessuno ha segnato con i subentrati di più rispetto ai nerazzurri, ma non sono loro ad aver conquistato più punti in Serie A grazie alle reti dei 'panchinari'

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT