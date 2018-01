18.50 Sorrentino: "Per ora da Inglese nessuna novità"

"Gli ho chiesto di scrivermi in caso di novità sul mercato, e per ora non ho ricevuto suoi messaggi... Da un lato spero che resti al Chievo, dall'altro sarei felice per lui se riuscisse ad approdare in una grande squadra"



18.45 Zarate, accoglienza da star

Secondo ritorno al Velez per Mauro Zarate, ad accoglierlo oltre centinaia di tifosi.



18.40 Napoli, giovedì le visite mediche di Machach

Già nei prossimi giorni il talento franco-algerino classe '96 si aggregherà al gruppo di Maurizio Sarri.



18.30 Fiorentina, ecco Kukovec

Il Maribor ha ufficializzato la cessione del giovanissimo attaccante Nino Kukovec alla Fiorentina. Classe 2001, il giocatore già da qualche giorno è a Firenze e verrà aggregato alla Primavera.



18.20 Arsenal, Wenger: no comment su Sanchez

"Mi aspetto che Smnchez vada via? Non mi aspetto nulla. Quando queste situazioni si verificheranno, risponderò. Ma al momento sono davvero tranquillo".

17.10 Dall'Inghilterra: fissato a 100 milioni il prezzo di Lemar

Arsenal su Lemar per il post-Sanchez? In Inghilterra ne sono sicuri, con il Daily Mirror che parla di prezzo fissato dal Monaco per l'esterno: 100 milioni di euro. una cifra che, sempre oltremanica, dicono potrebbe non essere un problema per il Liverpool, alla ricerca di un giocatore in quel ruolo dopo l'addio a Coutinho.

17.00 Coutinho, primo allenamento blaugrana

Philippe Coutinho, nonostante l'infortunio che lo terrà ai box per 20 giorni, si è presentato al centro sportivo del Barcellona per la prima seduta coi compagni. tanti sorrisi e scatti con gli amici Suarez e Paulinho oltre che con Piqué.

16.55 Tevez, ritorno al Boca: "Sogno il Mondiale"

"So cosa significa il Boca Juniors in tutto il mondo ed è stata un'opportunità che non potevo mancare. Sono anche emozionato di tornare in Argentina. Sogno il Mondiale, devo impegnarmi molto. Mi rimane poco nel calcio e devo godermi i due anni per cui ho firmato con il Boca ", ha dichiarato Carlos Tevez nella sua presentazione ufficiale con gli Xeneizes.

16.45 Fiorentina, Hagi Jr. torna al Viitorul

"FC Viitorul comunica l'accettazione del bonifico e delle percentuali richieste dalla Fiorentina". Ianis Hagi torna all'FC Viitorul, squadra di cui George Hagi (padre di Ianis) è presidente e allenatore.

16.15 Barcellona offre Rafinha all'Inter

Il brasiliano Rafinha è stato proposto dal club catalano ai nerazzurri che stanno valutando. In primis va capoto come sta, visto che era fermo da aprile. Ora si sta allenando con la squadra, ma non ha mai giocato una partita. La soluzione preferita dai nerazzurri sarebbe un prestito con diritto di riscatto e sarebbe una buona idea per ricoprire quel ruolo di mezzala sinistra, regista o all’occorrenza di trequartista. In più non occuperebbe la casella da extracomunitario, visto che ha anche passaporto spagnolo. Ma la lesione al menisco e lo stop di 4 mesi necessitano di un approfondimento prima di fare qualisasi mossa sul mercato.

15.13 Tre innesti per l'Arezzo

Arrivano in Toscana Francesco Mazzarani, esterno classe '86 che era svincolato, Leandro Campagna, attaccante classe '94 proveniente dal Latina e Matteo Belvisi, terzino destro classe '97 proveniente dal Rieti.

14.00 Schalke 04, ufficiale l'arrivo di Uth

Lo Schalke 04 ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l'acquisto dell'attaccante Mark Uth proveniente dall'Hoffenheim. Il 26enne tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022, diventando così un nuovo giocatore offensivo del clun tedesco dopo Marko Pjaca.

13.30 Dalla Spagna: Real Madrid su Hazard

Eden Hazard potrebbe essere il vero obiettivo del Real Madrid per il mercato: che sia estivo o invernale. Come riporta il quotidiano 'As', il club madrileno è da tempo in contatto con il 27enne fantasista belga del Chelsea che non ha ancora accettato le due offerte di rinnovo da parte del club londinese. Nelle intenzioni di Hazard ci sarebbe l'obiettivo di raggiungere il Real Madrid al piu' tardi entro questa estate se non gia' in questa sessione di mercato invernale, nonostante sia complesso cedere un campione a gennaio.

13.15 Icardi-Inter, niente Real: rinnovo a fine stagione?

Mauro Icardi non lascerà l'Inter a gennaio, a meno che non sia lo stesso club nerazzurro a spingerlo ad andare via e al momento non è così. Non lascerebbe mai da capitano la squadra a metà stagione. Il discorso cambia per l'estate perché ci sono ben quattro club interessati (Real Madrid, PSG, Arsenal e Bayern Monaco) che non avrebbero nessun problema a versare i 110 milioni di euro della clausola rescissoria, soprattutto visti i probabili giri di attaccanti che potrebbero avvenire il prossimo giugno. Non è comunque escluso che l'Inter, dopo il rinnovo di contratto dell'ottobre 2016, possa proporre a Mauro Icardi un altro rinnovo con clausola più alta.

13.00 Cremonese, ufficiale Cinaglia

"L’U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Davide Cinaglia.

Cinaglia, nato a Roma il 10 aprile 1994, esterno difensivo, arriva in grigiorosso a titolo definitivo".

12.30 Simone Andrea Ganz all'Ascoli: è ufficiale

Passaggio a titolo definitivo dal Pescara all'Ascoli, è arrivata l'ufficialità del trasgerimento di Simone Andrea Ganz al club marchigiano tramite Facebook.

12.00 Ag. Verdi: "Decideremo quando tornerà dalle Maldive"

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo”

11.30 Guangzhou Evergrande: "Smentiamo l'acquisto di Aubameyang"

La squadra di Fabio Cannavaro, tramite un comunicato sul proprio sito web ha smentito nettamente l'acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang: "La storia del Guangzhou Evergrande FC che compra un giocatore di Bundesliga con una cifra di trasferimento significativamente superiore al limite massimo fissato dalle norme regolamentari della CFA è completamente infondata. Il club di Bundesliga coinvolto ha anche chiaramente smentito le voci durante le interviste con i media tedeschi. Guangzhou Evergrande continuerà a rispettare rigorosamente le leggi della CFA sui trasferimenti dei giocatori”.

8.15 Gazzetta dello Sport, Crotone su Edera

Il d.s. Giuseppe Ursino ha messo nel mirino Simone Edera del Torino, chiesto in prestito. Mazzarri deve decidere se dare l’ok, permettendo così a Walter Zenga di avere un esterno offensivo giovane e di prospettiva.

8.10 Corriere dello Sport, Napoli: o Verdi o Politano

L'idea del Napoli è chiara secondo il Corriere dello Sport: o Verdi del Bologna, o Politano del Sassuolo. L'ala ex Milan è il preferito, dovesse tentennare è pronto il blitz per Matteo Politano.

8.05 Tuttosport, Bessa via da Verona: idea per Mazzarri

Il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano vuole andarsene perchè non più in sintonia con l'allenatore, Fabio Pecchia. Il Toro ci pensa, secondo il quotidiano torinese, per dare qualità al centrocampo di Walter Mazzarri.

8.00 Gazzetta dello Sport, Deulofeu & Verdi: ring Inter-Napoli

In prima pagina, il quotidiano milanese parla della sfida tra nerazzurri e Napoli per i due esterni offensivi: lo spagnolo vuole tornare in Italia già a gennaio, con Sarri che preferisce l'italiano, nel mirino di Spalletti per luglio.