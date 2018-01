Calciomercato, tutte le trattative dell'11 gennaio

Ramires è arrivato nel ritiro di Marbella dove si trova lo Jiangsu per iniziare la preparazione e ha parlato del suo futuro: “Sono qui per lavorare con i miei compagni, vediamo cosa succede. Se l’Inter ha parlato con il mio procuratore è positivo, se si interessano a me è perché sto lavorando bene. Se dovesse esserci la possibilità di trasferirsi a Milano sarei felice ma ora devo concentrarmi sulla mia squadra. Spero di essere pronto a giocare presto indipendentemente dalla squadra in cui lo farò. Sarebbe bello per me e la mia famiglia tornare in un grande club in Europa, mi farò trovare pronto. Ridurre l’ingaggio? Non dipende solo da me, dovesse concretizzarsi una trattativa che potrà accontentare tutte le parti sarebbe positivo. Spero si possa arrivare a un accordo. Non ho parlato con Spalletti ma è un grande allenatore, lo conosco da prima che arrivasse all’Inter e sono felice che uno come lui mi segua con attenzione. Devo continuare a fare bene allo Jiangsu per sperare di fare bene poi in Europa”. Si prova anche ad imbastire con gli intermediari degli scambi che possano coinvolgere Joao Mario. Tentativi con il Siviglia che ha proposto Vazquez e con l’Atletico Madrid che ha invece proposto Gaitan. Al momento queste trattative non sono decollate per vari motivi. Da monitorare sempre la situazione di Rafinha.