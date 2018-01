ECCO COSA È SUCCESSO GIOVEDÌ

Il Chelsea è su Emerson Palmieri e... Dzeko! Trattativa in corso tra i due club: i Blues sono pronti a offrire 50 milioni per entrambi più il prestito di Batshuayi. La Roma chiede di più. Intanto continuano i contatti diretti tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura: Deulofeu resta in stand-by, muro del Sassuolo per Politano. L’Inter aspetta la risposta del Barcellona per Rafinha. Si riapre Joao Mario-West Ham. Il Bologna prende il giovane attaccante bulgaro Krastev, classe '99, mentre Ricci firma con il Crotone e il Genoa contende Lemos al Sassuolo. All'estero, Alexis Sanchez è a un passo dal Manchester United, con Raiola al lavoro per chiudere il passaggio di Mkhitaryan all’Arsenal (con Aubameyang sullo sfondo: il Borussia non lo ha convocato per la gara con l’Hertha Berlino).

Il Chelsea non è soltanto al centro della più grande trattativa di mercato del giorno (quella impostata con la Roma per Emerson e Dzeko). Il Guardian ha rilanciato un possibile blocco del mercato del Chelsea per violazione delle norme di acquisto per 25 giocatori minorenni. I colleghi inglesi hanno verificato la vicenda con la società che dichiara di aver operato secondo le regole, la FIFA invece non ha risposto. Ma sempre gli inglesi ricordano che lo scorso settembre la stessa FIFA aveva confermato un'inchiesta in corso sul Chelsea riguardo questa vicenda.