20:15 Wenger: "Sanchez-United, entro 48 ore si chiude"

Il manager dell'Arsenal positivo sulla chiusura della trattativa: "Mi aspetto che venga chiusa, ma non posso annunciarlo. Nelle prossime 48 ore tutto sarà deciso. Si può concretizzare solo in un modo, cioè se anche l'altra trattativa va a buon fine (l'arrivo di Mkhitaryan ai Gunners)".

20.00 Mou: "Sanchez alla fine arriverà"

Al termine della vittoria del suo United in casa del Burnley, Mourinho è tornato sulla trattativa con l'attaccante cileno: "Non ho aggiornamenti da ieri. Penso che l'accordo sia vicino, ma non ne ho alcuna conferma. Tutti stanno dando tutto ciò che possono e penso che alla fine avranno successo. Aspettatevi l'arrivo di Sanchez presto o mai. Perché non è mai stato così vicino. Quindi se non dovesse più arrivare ora probabilmente non arriverebbe più".

19:30 Udinese, Bajic in prestito in Turchia

Come annunciato dal club friulano, il giovane attaccante bosniaco è stato ufficialmente ceduto in prestito fino al 30 giugno prossimo al Basaksehir Istanbul, squadra attualmente prima in classifica in Super Lig, la massima serie turca.



18:30 Milan-Boca, procede l'operazione Gustavo Gomez



Il Milan chiede 10 milioni, la prima offerta del Boca (che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo) era di 5, poi si è alzata a 6, ma si può trovare un accordo. Il giocatore interessa anche a Celta Vigo, Palmeiras, Flamengo.

18:15 L'agente di Rafinha: "All'Inter per essere felice"

Mazinho, papà-agente di Rafinha, a globoesporte parla dell'imminente trasferimento del brasiliano: "Il suo obiettivo è andare in prestito con diritto di riscatto all'Inter per giocare ed essere felice. Al Barcellona è molto difficile trovare una maglia da titolare ed è una situazione che ormai va avanti da cinque anni. Ha un contratto con il Barça fino al 2020, ma con l'Inter firmeremo un pre-accordo fino al 2021".

18:00 Sassuolo, ecco Lemos

Colpo in difesa: preso Lemos in prestito con diritto di riscatto dal Las Palmas, il calciatore uruguaiano arriverà tra lunedì e martedì, battuta la concorrenza del Genoa. Il prossimo obiettivo è il centrocampista del Novara Dickmann.



17:20 Il Napoli non molla Lucas Moura



Gli agenti di Lucas Moura sono a Parigi, ogni momento è buono per continuare la trattativa. Ma attenzione all'interesse del Tottenham sul giocatore brasiliano del Psg. Nei prossimi giorni il Napoli insisterà anche con l'Ajax per provare ad anticipare già a gennaio l'arrivo di Amin Younes, già in pugno per giugno. Pessimismo per Politano visto il muro del Sassuolo, Deulofeu potrebbe tornare di moda negli ultimi giorni di mercato.

17:00 Spalletti: "Soddisfatto del mercato"



"Sono sempre soddisfatto dell'operato dei nostri professionisti. Collaboro con loro 24 ore su 24, sono competenti e hanno qualità. Sono in sintonia con loro. Nel caso di Rafinha sta a noi fargli ritrovare la condizione, non il contrario. Si rischia altrimenti di mandare un messaggio distorto a chi ha pedalato qui ad Appiano fino a questo momento", le parole in conferenza dell'allenatore nerazzurro.

16:40 Napoli, Maksimovic in uscita

Sul serbo ci sono tre squadre: Spartak, Saint-Etienne, Villarreal. Lui però ha già scelto lo Spartak di Carrera, con cui ha già parlato, e spera di raggiungerlo la prossima settimana in ritiro a Dubai. Il nodo è la formula: il Napoli d'accordo per il prestito oneroso ma non l'obbligo di riscatto, se non a cifre che sembrano fuori mercato.

16:20 Inter, Rafinha in arrivo. Sturridge nel mirino

Per Rafinha, atteso a Milano domenica sera, appuntamento lunedì con le visite mediche. Ma i nerazzurri hanno anche "prenotato" Sturridge: manca solo l'accordo tra i due club, quello con il giocatore è stato raggiunto. L'ostacolo al momento è il prezzo del diritto di riscatto che il Liverpool vuole intorno ai 40 mln e l'Inter invece vorrebbe abbassare sia per l'età di Sturridge (classe '89), sia per la scadenza del contratto (tra un anno e mezzo), sia per i problemi fisici che hanno spesso fermato il giocatore.

16:10 Roma-Chelsea, passi avanti per Dzeko e Palmieri

Procede la trattativa tra i giallorossi e i Blues per Dzeko ed Emerson Palmieri, il direttore sportivo Monchi in conferenza ammette: "Non siamo in smobilitazione, ma è mio dovere valutare le offerte che arrivano". La richiesta della Roma è scesa a 50 milioni + 10 di bonus. Se parte Dzeko occhi su Sturridge, obiettivo anche dell'Inter.

15:45 Inzaghi: "Aspetto il sì di De Vrij"

L'allenatore biancoceleste in conferenza: "Per la metà campo abbiamo avuto un problema con Di Gennaro, che ha avuto una ricaduta, ora siamo un po' scoperti. In attacco siamo a posto, dopo la partenza di Palombi potremmo far andare a giocare in prestito qualche altro giovane". Sul rinnovo di de Vrij: "L'ho visto sereno, si è allenato. Ormai aspetto soltanto il suo sì, la fumata bianca...".

15:30 Intesa Barzagli-Juve per il rinnovo



Raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del difensore, la nuova scadenza sarà il 2019: "Abbiamo parlato un po' di giorni fa con il direttore e la società. C'è voglia da parte di entrambi di continuare insieme", ha spiegato Barzagli in esclusiva a Sky Sport.

15:00 Gattuso su Locatelli: "Resta? Certo che sì"



"Ho parlato anche con la società: Locatelli deve rimanere qua", chiarisce l'allenatore rossonero, "Deve pedalare, lavorare, arriverà il suo momento. Ricordiamoci che è un '98. Deve farsi trovare pronto ed è giusto che cresca da noi". "La mia fissa non è restare qui, devo vincere le partite e convincere. Dirà il tempo se resterò qui o no, devo dare tranquillità a questi ragazzi, non vado a dormire con il pensiero. Può essere che la mia carriera continui a Gallarate con gli Esordienti. In questo momento mi sento a casa qui, ho una grande responsabilità", aggiunge Gattuso in conferenza.



14:30 Giampaolo: "Zapata? La società non me ne ha parlato"

No comment sull'interesse del Borussia per Zapata: "Non ho sentore di cessioni o di acquisti, poi non credo che si possano preparare all'ultimo minuto. Ad oggi non sono stato messo nella condizione di valutare entrate o uscite. Attorno ai nostri giocatori non ho respirato disturbo da parte della sessione invernale di calciomercato: se ci fossero state in programma entrate e uscite mi avrebbero informato, siamo questi e andiamo avanti con questi".

14:20 Sanchez allo United, Mkhitaryan all'Arsenal

Il cileno sta per diventare un nuovo attaccante alla corte di Mourinho, mentre il fantasista armeno sta per raggiungere i Gunners di Wenger. Il giro di giocatori in Premier sta per chiudersi, siamo alle battute finali.

13:30 Ballardini su Medeiros: "Non so se abbia le caratteristiche giuste"

"L’ho visto in qualche partita e ha qualità, ma non so se è il giocatore con l'identikit giusto, con quelle caratteristiche che oggi servono di più", ammette l'allenatore del Genoa. Il giocatore è in arrivo, si tratta di un'ala destra classe 1994 dello Sporting Lisbona: operazione in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.

13:00 Lucas Moura interessa a Manchester United e Tottenham

Gli Spurs di Pochettino sono interessati al giocatore del PSG a cui stanno pensando anche Napoli e Manchester United. Tuttavia il club francese vuole valutare tutte le offerte che arriveranno.

12.30 De Bruyne pronto a rinnovare con il City

Il club inglese vuole blindare il belga, pedina preziosa nello scacchiere tattico di Guardiola. De Bruyne sarebbe pronto a rinnovare il contratto per una somma di 260mila sterline settimanali.

10:50 Il PSG ci prova per Guardiola

Secondo il tabloid inglese Mirror, il club francese sarebbe disposto a presentare una mega offerta all'allenatore del Manchester City.

10:40 Bayer Leverkusen, Bender prolunga fino al 2021

Il centrocampista centrale del Bayer Leverkusen Lars Bender, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno del 2021. Lo ha reso noto il Bayer stesso sul proprio sito web.

10:10 Il Barça "conserva" la 7 per Griezmann

L'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe un altro obiettivo del club blaugrana che ha appena concluso l'affare Coutinho. Il costo del cartellino del giocatore francese si aggiorna intorno ai 100 milioni di euro.

10:00 Il West Ham ha rifiutato l'offerta del Rennes per Diafra Sakho

Il club inglese, che vorrebbe dall'Inter Joao Mario, ha fatto sapere di non voler cedere il suo attaccante.

9:40 Tuttosport: "Juve sbrigati"

Il titolo di Tuttosport si riferisce agli affari che i bianconeri vorrebbero concludere per ingaggiare Emre Can dal Liverpool ed eventualmente anche De Vrij dalla Lazio.

9:35 Corriere dello Sport: "Vogliono rubarci i gol"

Il titolo del Corsport riguarda la sfida Inter-Roma e in particolare l'interesse che molti club hanno su Dzeko (Chelsea soprattutto) e Icardi (Real Madrid).

9:30 La Gazzetta dello Sport: "L'Inter prende Rafinha"

L'apertura della Rosa è tutta nerazzurra con l'Inter scatenata sul mercato. Dal Barcellona arriva Rafinha, si lavora per avere Sturridge dal Liverpool.