Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO

Prima Lisandro Lopez, ora Rafinha: il brasiliano è atteso a Milano, lunedì sosterrà le visite mediche con l'Inter. Spalletti ringrazia ("Grande sintonia con la società sul mercato"), ma i nerazzurri non si fermano qui: ora nel mirino c'è Sturridge. L'attaccante del Liverpool piace anche alla Roma, che lo valuta in caso di partenza di Dzeko. Il ds Monchi ammette: "Se arrivano offerte è mio dovere valutarle, ma non vogliamo ridimensionare la rosa. Non dormiamo...". Sul bosniaco e su Emerson Palmieri c'è il Chelsea, la trattativa sembra proseguire positivamente. Non si muove invece Locatelli, parola di Gattuso: "Resta al Milan, deve crescere con noi e giocarsi le sue carte". In uscita rossoneri al lavoro con il Boca, che vuole Gustavo Gomez a titolo definitivo. Barzagli e la Juventus avanti insieme, come conferma il difensore: "Si va verso il rinnovo fino al 2019". Per Han si può chiudere già settimana prossima con il Cagliari, che accoglierebbe Cerri. Inzaghi fiducioso su De Vrij: "L'ho visto sereno, si è allenato. Ormai aspetto soltanto il suo sì". L'allenatore della Lazio chiede rinforzi a centrocampo: "Di Gennaro ha avuto una ricaduta, ora siamo un po' scoperti". Napoli a caccia di un esterno d'attacco: Lucas Moura è il primo della lista che comprende anche Younes, Deulofeu e Politano. Maksimovic sempre più vicino allo Spartak Mosca. Il Sassuolo piazza il colpo Lemos: arriva in prestito dal Las Palmas. Bruno Alves può tornare in Italia al Benevento, Udinese: Bajic ceduto in prestito all'Istanbul Basaksehir. In caso di partenza di Aubameyang (nell'orbita dell'Arsenal dopo l'addio di Alexis Sanchez), il Borussia Dortmund punta Duvan Zapata: la Sampdoria è disposta a privarsene solo per un'offerta intorno ai 40mln, a quel punto tornerebbe di moda Eder.