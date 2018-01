ECCO COSA E' SUCCESSO DOMENICA

Finalmente Rafinha: secondo arrivo in casa Inter dopo quello di Lisandro Lopez (per la prima volta in panchina a San Siro nel match della 21esima giornata contro la Roma), questa mattina il brasilano sosterrà le visite mediche. Ma i nerazzurri non si fermano qui e continuano a lavorare per Sturridge. Su di lui c'è anche la Roma: sta andando avanti a passo spedito la trattativa con il Chelsea per Dzeko ed Emerson Palmieri e Sturridge potrebbe essere il profilo giusto per sostituire il bosniaco. Sarri ammette: "In questo momento un'alternativa in attacco ci farebbe comodo, ma se il rientro di Milik è vicino possiamo sfruttare Mertens da esterno. Per quanto riguarda il mio contratto la clausola è un falso problema, i contratti hanno un valore relativo. Tra 2-3 mesi ci rivedremo e faremo il punto della situazione". Su Politano c'è il muro del Sassuolo attraverso le parole di Carnevali: "Resta con noi". Può proseguire invece la trattativa per portare a Napoli Lucas Moura. Verona, riflessioni in corso sul futuro di Pecchia dopo la sconfitta contro il Crotone: una delle possibili soluzioni porta a Di Carlo, in tribuna al Bentegodi. In salita il passaggio di Zapata al Borussia Dortmud, Osti chiarisce: "Non c'è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno, poi si parlerà di altro". Allegri taglia corto in conferenza: "Pjaca a parte, la Juventus è a posto così. Il mercato non pesa assolutamente, dobbiamo solo pensare a vincere". Manca solo l'ufficialità per la doppia operazione Sanchez-United e Mkhitaryan-Arsenal, il cileno ha scelto la maglia numero 7.