Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

ECCO COSA E' SUCCESSO LUNEDI'

Mancano ancora alcuni dettagli per chiudere l’operazione Dzeko-Emerson al Chelsea, non c’è l’accordo totale tra le parti. Le prossime ore saranno decisive, contatti continui sull’asse Roma-Londra. Resta da capire con precisione se con o senza Batshuayi (che piace anche al Siviglia) in prestito. Ricordiamo che la Roma chiede 50 milioni + 10 di bonus. L’agente di Dzeko è atteso a Londra dove incontrerà il Chelsea, l’entourage di Emerson aspetta solo l’ok nell’accordo tra i club. Se non dovesse arrivare Batshuayi allora la Roma potrebbe pensare a Sturridge su cui però c’è anche l’Inter. Si ragiona anche in prospettiva, per giugno l’idea è di andare a prendere giovani talenti e italiani. I due nomi sono Cristante e Verdi che in questa sessione sono stati bloccati rispettivamente dai propri club.

Il Crystal Palace ci prova per Eder, ma non c’è l’accordo. Il giocatore, se costretto a lasciare l'Inter, preferisce lo Zenit di Mancini. In stand by quindi la pista Sturridge del Liverpool. Ufficiale Rafinha, che ritrova Icardi, suo ex compagno nelle giovanili del Barça. Il Napoli continua la sua caccia all'esterno: dopo il no dei giorni scorsi del Sassuolo per Politano, c'è stato un nuovo tentativo ma nel frattempo non si mollano Younes, Deulofeu e Lucas Moura (che piace anche a Totteham e Shandong). Lazio, torna in discussione il rinnovo di De Vrij. Prosegue la trattativa Torino-Bologna per Donsah, mentre Lemos è atterrato in Italia: l'ex difensore del Las Palmas ha scelto il Sassuolo. Il Genoa invece accoglie Medeiros, mentre il Bologna lavora per Orsolini. All'estero, lo United ufficializza Alexis Sanchez: Mkhitaryan all'Arsenal. Niente Real per Kepa che rinnova con l’Athletic Bilbao.