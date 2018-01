Calciomercato: tutte le trattative del 24 gennaio

ECCO COSA E' SUCCESSO MARTEDI'

Roma su Aleix Vidal. Trattativa in corso per l'esterno destro in uscita dal Barcellona, che Monchi ha avuto al Siviglia. Spagnolo, classe '89, può ricoprire più ruoli. Si tratta sulla base di 10 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Contatti continui sull’asse Roma-Londra per il passaggio di Emerson e Dzeko al Chelsea: manca l’accordo totale tra le parti ma si attendono sviluppi dopo la partita con la Samp. L'Inter insegue il sogno Pastore: nuovo incontro con l’agente a Milano. Resta una pista difficile ma i nerazzurri vigilano la situazione senza escludere la possibilità Correa. Continua la trattativa con il West Ham per Joao Mario ma c’è ancora distanza. Napoli, spiraglio Politano. Tutto nasce dal fatto che, dopo aver individuato in Caprari il probabile sostituto, il Sassuolo inizia a ragionare sulla cessione di Politano. Possibile asse di mercato tra club anche per i prossimi mesi senza dimenticare l’opzione Younes. Juve, intesa di massima con il Sassuolo per la cessione di Lirola. I bianconeri inseguono Pellegri, manca ancora l’accordo con il Genoa. Previsto incontro con il Cagliari per chiudere il doppio affare Han-Cerri. Colpo del Benevento che prende lo svincolato Bacary Sagna. Sassuolo-Consigli, ancora nessun accordo per il rinnovo mentre Matri potrebbe prolungare presto per una stagione. Rallentamento nella trattativa Donsah-Torino, Zanellato può lasciare il Milan per il Crotone.