Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

9.10 Gazzetta: l'Inter e Pastore

"Speranze vive", titola la Gazzetta, circa le possibilità che il giocatore passi dal Psg ai nerazzurri. "Intanto spunta Lobotka del Celta Vigo".

9.05 TuttoSport e l'alternativa Juve a Pellegri

L'alternativa al giovane giocatore preso dal Monaco, secondo il quotidiano TuttoSport, è il nordcoreano Han.

9.00 CorSport: Nainggolan e la Cina

Il Corriere dello Sport su "tentazioni cinesi" per il centrocampista belga, "ma la Roma non lo vende"

7.40 Pellegri a Montecarlo

Pellegri è arrivato in hotel a Montecarlo, prossima tappa il Centre Cardio Thoracique per sostenere le visite mediche.

ECCO COSA È SUCCESSO VENERDÌ

Pellegri saluta la Serie A: il Monaco ha chiuso per l’arrivo dell'attaccante classe 2001, che diventa il sedicenne italiano più pagato della storia. Al Genoa vanno 25 milioni, bonus compresi, più il 10% su una eventuale futura rivendita superiore ai 40 milioni. Contratto di 3 anni per il giocatore (che quando diventerà maggiorenne prolungherà per altre due stagioni) a un milione di ingaggio a salire. Il Sassuolo ha aperto la trattativa con il Napoli per Politano, previsti altri contatti diretti per cercare di limare le distanze e far quadrare le cifre. La Samp pensa a Giaccherini, che potrebbe rivelarsi utile sia come mezzala in assenza di Praet (infortunato) sia come alternativa a Caprari nel caso dovesse partire. Prosegue la trattativa tra Roma e Chelsea per Dzeko e Emerson: si fanno passi avanti ma gli ultimi contatti non hanno ancora portato all’accordo totale. Serve ancora uno sforzo per poter arrivare alla chiusura. Inter, non solo Pastore: giornata di stallo nella trattativa con il PSG. I nerazzurri quindi hanno fatto un sondaggio per Fabian Ruiz del Betis. Il Sassuolo segue anche D'Alessandro, apertura del Torino al ritorno di Bonifazi alla Spal. Il Benevento tratta Rebberge e Bourabia. Taarabt piace allo Spartak Mosca, che ha ufficializzato Maksimovic. Colpo del Manchester City, preso Laporte dall’Athletic Bilbao: il giocatore arriverà a Manchester lunedì e martedì farà le visite prima di firmare. Risolti gli ultimi cavilli, pagata la clausola da 65 milioni + 5 di valorizzazione, 5 anni di contratto al giocatore. Il Deportivo La Coruna invece pensa a Clarence Seedorf per la panchina.

In Serie B, quasi chiusa la trattativa tra Ascoli e Alessandria per il portiere Agazzi, che sarebbe coinvolto in uno scambio con Ragni che farebbe dunque il percorso inverso. La Pro Vercelli ha preso l’attaccante classe 1993 Kanoute del Benevento. Si attende, nelle prossime ore, anche la firma di Reginaldo. Ufficiale l’arrivo di Leali al Perugia: il portiere, di proprietà della Juventus, ha interrotto la sua avventura con lo Zulte Waregem, con cui ha disputato la fase a gironi di Europa League nel gruppo della Lazio. Seck passa dalla Roma al Novara. Praticamente fatta anche per Puscas, dal Benevento. Il Cesena è pronto ad accogliere Fedele dal Foggia (prestito secco).