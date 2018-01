Calciomercato: tutte le trattative LIVE

LeBron James sfiora la tripla doppia (25-8-14) e regala ai Cavs il secondo successo in fila. Sono tre quelli raccolti dai Bucks con il nuovo allenatore, vincenti anche contro i Bulls. Tutto facile in casa per le big: Rockets, Spurs e Raptors contro Suns, Kings e Lakers. I Clippers vincono in rimonta una partita importantissima in chiave playoff a New Orleans

Non hai Sky? Guarda lo Sport che ami subito e senza contratto su NOW TV! Clicca qui