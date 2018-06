Calciomercato, tutte le trattative del 5 giugno

ECCO COSA E' SUCCESSO LUNEDI'

Incontro tra Inter e Bordeaux per il brasiliano Malcom, attaccante classe 1997 (ha compiuto 21 anni a febbraio). Il presidente dei Girondins e gli agenti del giocatore hanno incontrato i nerazzurri a Milano. L’Inter è decisa a cercare una soluzione, ma la valutazione è alta. È il primo della lista, motivo per cui resta in stand-by l’operazione Politano. Su quest’ultimo è sempre vivo l’interesse del Napoli, specie nel caso in cui Callejon (che interessa al Milan) andasse via. Caso Rafinha: i nerazzurri hanno provato a chiedere un o sconto al Barça, tentativo fallito: i catalani chiedono 35 milioni + 3 di bonus per il riscatto ma il giocatore non gradisce un altro prestito e si potrebbe trattare. Per Cancelo invece è forte il Wolverhampton: operazione da circa 40 milioni di euro. Eder interessa al Valencia, Dalbert piace al Monaco. La Juve si muove per Darmian ma resta la distanza tra l’offerta (12 mln) e la richiesta (20 mln). In definizione la trattativa per Perin, mentre è forte l’interesse per il giovanissimo talento dell’Ajax De Ligt: in gran segreto il giocatore con il procuratore ha già incontrato la Juve (Nedved e Paratici) a Torino, ha visto la città e le strutture del club. Così i bianconeri si sono portati avanti in attesa di aprire poi eventualmente la trattativa con i lancieri. La Roma continua a trattare Cristante e insiste per Brahimi: il Porto però non abbassa le richieste e chiede informazioni per Bruno Peres. Sempre vive le piste Ziyech e Kluivert dell’Ajax. Il Napoli ha definito l’accordo col Bologna per Verdi e il giocatori ha confermato la scelta nel post-partita di Italia-Olanda. I nomi per il centrocampo sono quelli di Torreira, Fabian Ruiz e Dembelè (ma il Tottenham vuole 30 mln, con il giocatore che vuole aspettare una eventuale soluzione cinese), ma viene seguito anche Sebastian Rudy, tedesco classe 1990 che ha già giocato 9 partite con Ancelotti a Monaco. Se poi dovesse partire Hamsik, il club andrebbe poi forte anche su Praet della Samp. In uscita Jorginho: con il City si può chiudere in settimana. La Lazio ha come obiettivo Acerbi: viene valutato 6-7 milioni. La richiesta è di 10. Ci sarebbe la volontà di inserire Cataldi che a Sassuolo ritroverebbe De Zerbi. Acerbi è una richiesta di Inzaghi, che ha chiesto poi anche Gomez e Petagna dell’Atalanta, di cui è seguito anche Freuler. In questo caso la richiesta è di 15 milioni, il giocatore guadagna 700 mila euro. Passando al Milan, Mirabelli era a vedere Italia-Olanda anche per Depay (suo pupillo, valutato 40 mln). Resta sempre da capire quale sarà il futuro del club, se parteciperà o meno alla prossima Europa League. Morata è un’idea, se i rossoneri vanno in Europa lo spagnolo del Chelsea resta il grande obiettivo. Le parti si sono già incontrare, altri obiettivi sono anche Fellaini, Callejon, Baselli e Ceballos del Real Madrid. Il Genoa ha individuato in Marchetti l’erede di Perin: accordo vicino con il portiere svincolato dalla Lazio. Samp, trattativa avanzata con il Genk per Colley. Piace anche Berisha, centrocampista offensivo del Salisburgo su cui i blucerchiati punterebbero nel caso in cui dovesse partire Praet. Viviano verso Parma, allora si pensa a Skorupski (che non è stato convocato dalla Polonia per un problema all’anca). All’estero la notizia del giorno riguarda il brasiliano Fred, lui sì andrà ai mondiali: ha superato le visite mediche ed è pronto a diventare ufficialmente un giocatore del Manchester United con firma e annuncio attese in giornata per un’operazione da circa 60 milioni di euro: 5 anni di contratto a 5 milioni di euro netti a stagione.