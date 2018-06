ECCO COSA E' SUCCESSO GIOVEDI'

Il Real Madrid è pronto a fare la prima proposta alla Roma per Alisson, che difenderà i pali del Brasile ai Mondiali. L’accordo con il giocatore ci sarebbe già, da capire cosa può accadere dopo il contatto tra club. La prima offerta probabilmente sarà bassa, sui 50 mln, e il Real avrebbe come limite di proposta circa 60 milioni + bonus (forse 10) che potrebbero far barcollare la Roma che parte da una richiesta di 100 mln - destinata ad abbassarsi. Poi il giocatore sa che il Real lo vuole e potrebbe diventare difficile trattenerlo, si cercherà un accordo. Per sostituirlo, i giallorossi valutano sempre Meret, il portiere dell’Udinese rientrato dalla Spal: a lui verrebbe poi affiancato un profilo più esperto. Juve, in programma un incontro con lo United per parlare di Darmian. L’operazione non esclude Cancelo, per cui non è ancora stato trovato l’accordo col Valencia. Prime mosse per Golovin, subito in evidenza nel match inaugurale del Mondiale. Sturaro più vicino al Leicester. La strategia dell'Inter per portare in nerazzurro Dembele consiste in una proposta al giocatore di passare dalla Serie A prima di un trasferimento allo Jiangsu, visto che gli agenti del belga avevano fatto intendere che la Cina era in pole position. Intanto incontro con Perinetti per parlare di Serpe e Salcedo a Milano e Valietti e Radu a Genova: accordo vicino. Rallentamenti nella trattativa Felipe Anderson-West Ham. C’è distanza anche tra Sassuolo e Valencia per Zaza. Al Chievo piace De Maio, Parma su Dainelli. Milan: Han Li protagonista a Milano di nuovi incontri di natura finanziaria. Qualcosa si muove dopo la possibile entrata nel club di un nuovo socio malese (attraverso l’intermediario Jorge Mendes che cura l’operazione e che rimarrà a Singapore fino al 20). Non si escludono altre piste come quella araba e quella americana, tutte trattative parallele ed estremamente riservate. Il Bologna, che ha ufficializzato Inzaghi come nuovo allenatore, mette gli occhi Stulac (che Inzaghi ha avuto a Venezia). Tumminello passa all'Atalanta dalla Roma: il giocatore è arrivato a Milano, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con i nerazzurri. Le cifre: 5 milioni per l’acquisto, ricompra fissata a 15 dopo il primo anno e a 18 il secondo; dal terzo anno in poi non è più prevista, se non esercitata alla Roma riservato il 50% su una futura plusvalenza. Fiorentina, ufficiale l’arrivo di David Hancko, difensore classe 1997 dello Zilina che può fare sia il centrale sia il terzino sinistro. Operazione intorno ai 3 milioni di euro. La Spal ha raggiunto l'accordo con Fares e con il Verona: al calciatore, che arriva a titolo definitivo, contratto di 4 anni più uno di opzione. Il Parma pensa a Dainelli nel caso si dovesse complicare la pista Silvestre. All'Udinese invece piace De Maio del Bologna.