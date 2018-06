ECCO COSA E' SUCCESSO VENERDI'

C’è stato un primo contatto tra Roma e Real Madrid per il portiere brasiliano Alisson. Prima presa di coscienza da parte della Roma che ha capito che la reale intenzione dei Blancos è quella di arrivare a un accordo. Con il giocatore l’intesa è già stata raggiunta per 5 anni di contratto. Il Real ha fatto capire di voler partire da 55 mln circa + bonus, fino a 60 totali. La Roma lo valuta minimo 80. C’è quindi questa forbice da ridurre e la settimana prossima il Real farà un’offerta ufficiale dopo questi contatti per proporre circa 60 mln + qualche bonus che difficilmente potrà bastare. Ma visto che l’accordo con giocatore c’è già e che la voglia di Florentino Perez è quella di chiudere, l’operazione si può davvero definire nonostante distanza la iniziale. Il Real comunque lavora anche su Courtois per non farsi trovare impreparato: 40 mln offerti ma respinti dal Chelsea. L'Inter fa passi avanti nella trattativa con il Bordeaux per l’esterno d’attacco Malcom, segnali positivi nelle ultime ore. Apertura da parte del club francese per valutare le condizioni di pagamento proposte dai nerazzurri – che vorrebbero distribuire la cifra del prestito e dell’obbligo. Previsto un nuovo contatto con la Roma per Nainggolan, nel frattempo c'è stato un sondaggio per Sansone del Villarreal: nella chiacchierata si è anche parlato della possibilità di uno scambio con Eder (che piace al Valencia). Napoli, accordi praticamente definiti con Fabian Ruiz (contratto quinquennale, a 2,5 mln l’anno). Si sta anche decidendo la clausola rescissoria; non appena verrà definita la cessione di Jorginho al City verrebbe poi pagata la clausola da 30 mln al Betis. Intanto Seri del Nizza è un altro centrocampista gradito, si tratta di un’operazione che il Napoli potrebbe fare proponendo Younes come contropartita. Secondo Sky UK, in Inghilterra sono state sospese le scommesse legate a Maurizio Sarri come prossimo allenatore del Chelsea. Al momento non ci sono certezze ma a San Benedetto del Tronto, dove è in vacanza, l’ex allenatore del Napoli ha incontrato il suo staff per informarli della situazione. Il nodo è legato al futuro di Conte, che il club inglese non vuole licenziare per non pagare la cifra che gli spetta in caso di esonero. Contatti diretti Chelsea-Napoli per Sarri non ci sono ancora stati, nessun accordo quindi nemmeno con Zola che potrebbe diventare un collaboratore di Sarri in caso di intesa: Zola al momento si trova in Sudafrica per commentare il Mondiale e attende di capire se si chiuderà la trattativa; solo dopo potrà andare a Londra per chiarire la sua posizione. Al momento solo contatti tra Ramadani e Giuntoli. Juve, Darmian e Cancelo sempre nel mirino. Favilli ha sostenuto le visite mediche: all’Ascoli 7.5 milioni in due esercizi +1.25 di bonus, contratto fino al 2023. In uscita, Mandragora verso il Monaco. Lo voleva anche il Genoa, che ora pensa a Sandro: molto avanzata la trattativa per il giocatore tornato all’Antalyaspor dopo l’avventura con il Benevento. Anche gli ultimi contatti sono stati positivi. Sarà il club turco a decidere, il Benevento non lo riscatta visto che il giocatore aveva fatto capire di non voler andare a giocare in B. Masina è pronto a salutare Bologna: è a un passo dal Watford. Inzaghi vuole portare a Casteldebole Stulac, su cui c'è anche il Genoa. Il Toro ha raggiunto l'accordo con Verissimo, difensore del Santos che nelle ultime ore era stato seguito anche dal Lione. Il difensore però si era promesso ai granata e ha così trovato l’intesa contrattuale respingendo il club francese. Per arrivare alla chiusura serve un piccolo sforzo e un rilancio dei granata. La Fiorentina ha chiesto informazioni per il difensore classe 1993 dell’Empoli Di Lorenzo. Hancko ha superato le visite mediche: il difensore arriva dallo Zilina. Il Sassuolo ha raggiunto l'accordo con Djuricic, svincolato dopo l’esperienza al Benevento. La prossima settimana sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto di 4 anni.