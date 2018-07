Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri (per il quale non smentisce le trattative) e quello della Juventus, con l'affare dell'anno (o presunto tale) Cristiano Ronaldo-Juventus.

CR7-Juve

"Sicuramente è un nome sensazionale che andrebbe in una squadra già grande come quella della Juventus. Fa ancora più clamore, sarebbe un grandissimo per l'immagine del calcio italiano oltre che per la Juve. Non so quanto di vero ci sia, sarebbe un acquisto decisamente importante per tutti noi anche se io sono ancora un po' scettico. La Juve parte da un'ottima base visto il cammino degli ultimi anni in Champions. Lui arriverebbe molto motivato e determinato, sarebbe quel quid in più per la società. Sarebbe un connubio perfetto, anche se so che lui ha detto che gli piacerebbe tornare in Inghilterra. Mi auguro per il calcio italiano che il suo futuro sia alla Juve e non al Manchester United".