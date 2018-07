Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

José Mourinho non è soddisfatto del mercato portato avanti dal Manchester United e non fa niente per nasconderlo: "Vorrei avere altri due giocatori, ma non credo arriveranno. È possibile che ne arrivi uno, quello sì. Mesi fa ho dato una lista di cinque nomi al club: aspetto ancora di vedere se è possibile averne anche solo uno. Se è possibile, bene. Se non è possibile, continueremo a lottare, lavorare e credere nei giocatori che abbiamo".

"I think I am not going to have two. I think it's possible I am going to have one. It's possible.

"I gave a list to the club of five names a few months ago and I wait to see if it is possible to have one of these players.

"If it is possible it is possible, if it is not possible it is not possible. If it is possible, good, if it is not possible we keep fighting, working and believing in the players that we have."