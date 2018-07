Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo domenica

È atterrato Cristiano Ronaldo a Torino: la domenica della Juventus, di pausa di riflessione riguardo alla trattativa col Milan per il maxi affare Bonucci-Caldara-Higuain, ruota attorno al portoghese. A Caselle non è arrivato solo lui, anche Dybala, pronto per iniziarsi ad allenare con il Pallone d'Oro in carica insieme, proprio, a Gonzalo Higuain. L'Inter aspetta Vrsaljko, mentre la Roma si muove ancora alla ricerca di un mediano e un esterno offensivo. Il Napoli, dopo aver battuto 2-0 il Chievo in amichevole, deve risolvere la questione terzino destro (che possa giocare a sinistra): Darmian ha ammesso di gradire l'Italia, De Laurentiis che potrebbe pensare al giocatore del Manchester United. Sergej Milinkovic-Savic interessa anche al Chelsea: gli inglesi lo valutano circa 100 milioni che per la Lazio sono pochi. Inzaghi dal ritiro della squadra ha ribadito che il suo futuro dipende da lui, ma al momento non c’è motivo di separarsi. In mattinata sosterrà le visite mediche, mentre in giornata arriveranno i due acquisti Badelj e Correa.