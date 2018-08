Tiemoué Bakayoko, ma non solo. Non si ferma il mercato in entrata del Milan, pronto a piazzare altri due colpi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. Il nome nuovo è quello di Diego Laxalt, esterno sinistro del Genoa per il quale è arrivata un’accelerata nelle ultime ore. L’uruguaiano classe ’93 è valutato circa 18 milioni, cifra su cui le due società hanno già trovato la quadra: quattordici fissi più quattro di bonus. Undici di questi arriveranno dal riscatto obbligatorio che il Genoa anticiperà per Lapadula, promesso sposo del Frosinone. Il club rossoblu pagherà in questa sessione questa somma, inizialmente prevista per il 2019, per poter poi girare il giocatore alla società laziale. I rossoneri quindi utilizzeranno questa cifra, aggiungendo quattro milioni più altri quattro di bonus, per prendere Laxalt. Trattativa vicina alla chiusura, c’è il sì di tutte le parti per definire un’operazione che non comprende il cartellino di Bertolacci.

Leonardo a Valencia per Castillejo

Il secondo nome in entrata è quello di Samu Castillejo, per il quale nella giornata di mercoledì Leonardo volerà a Valencia per incontrare i dirigenti del Villarreal. Incontro risolutivo tra le parti, con gli ultimi dettagli da sistemare soprattutto per quanto riguarda i termini di pagamento. Il Milan prenderà il classe 1995 con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma prima di chiudere deve valutare come spalmare la cifra di 18 milioni di euro da versare al club spagnolo, per rientrare nei paletti del Financial Fair Play. L’accordo comunque tra le parti c’è e comprende anche il cartellino di Bacca oltre ai 18 milioni, tutto ruota intorno a come pagare questa cifra: una volta trovata la quadra, Castillejo partirà per l’Italia.